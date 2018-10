Circulação de comboios resposta após corte na linha de Cascais

A circulação ferroviária na linha de Cascais já foi reposta depois de uma mulher de 70 anos ter sido atropelada mortalmente por volta das 8h38, a cerca de 700 metros da estação do Estoril, confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa. A circulação chegou a estar interdita nos dois sentidos, disse ao PÚBLICO fonte do gabinete de comunicação da CP.

O acidente aconteceu no sentido Cascais-Lisboa e a vítima mortal é uma mulher de 70 anos. A circulação ficou normalizada às 9h26.

No site da Protecção Civil é referido que se encontravam 12 operacionais (e seis viaturas) a dar resposta a um atropelamento ferroviário.

No local estiveram elementos dos Bombeiros do Estoril, do INEM, da PSP e da Infra-estruturas de Portugal.

