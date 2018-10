Rui Vitória destaca ambição e personalidade do Benfica

Rui Vitória abordou esta segunda-feira, em conferência de imprensa, o jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões do Grupo E, frente ao Ajax, em Amesterdão (terça-feira, 20h), antecipando um “jogo interessantíssimo de seguir”, em que o Benfica procurará ser fiel aos princípios de jogo e a uma identidade própria.

As vicissitudes defensivas do Benfica, sem Rúben Dias nem Lema e com Jardel a regressar de lesão para acompanhar Conti, e a propensão ofensiva do Ajax, sugerem uma perspectiva especial para o duelo de Amesterdão, facto que Rui Vitória desconstruiu com algumas ideias para o jogo que pode deixar o Benfica em posição privilegiada na qualificação para os oitavos-de-final.

“Temos consciência de que o Ajax, do ponto de vista ofensivo, tem virtudes e dinâmicas interessantes. Temos que perceber e dar informação aos nossos jogadores para eles estarem prontos e em condições de resolver os problemas”, refere o treinador português, pronto para contrariar os argumentos dos holandeses.

“Temos jogadores de qualidade, com grande vivência destes jogos e desta competição. Portanto, há que ter cuidados, sem abdicar da nossa ambição e personalidade”, insiste. “Um pormenor pode fazer a diferença. A astúcia, a perspicácia, a qualidade, os pequenos duelos em que queremos ser superiores”, sublinha Vitória, evocando a marca Benfica.

“Desde o início da época que trabalhamos para impor a nossa forma de jogar. Para isso temos que ser fortes em quatro momentos do jogo. Bloquear os espaços que o Ajax pretende; escolher os caminhos para desequilibrar; apostar na nossa velocidade – sempre muito concentrados – e ser fortes nas bolas paradas”.

Rui Vitória assume sem problemas que o Benfica “terá que defender em determinados momentos, mas também criar problemas ao Ajax. Vamos ter um jogo interessantíssimo de seguir. Será determinante a forma mental de abordar o jogo. Temos uma identidade que queremos colocar em qualquer campo”.

