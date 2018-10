Miramar dominou no 5.º Torneio Drive Tour

O 5.º Torneio do Drive Tour – CN Jovens, que se jogou este fim-de-semana no Guardian Bom Sucesso, em Óbidos, encerrou a fase regular do circuito, seguindo-se a 10 e 11 de novembro a Grande Final Nacional, no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela, para apurar os campeões nacionais de sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18, em rapazes e raparigas.

Participam na Grande Final Nacional os primeiros 10 rapazes e as primeiras três raparigas, de cada escalão, do Ranking Nacional Drive Tour, considerando apenas as três melhores pontuações obtidas nos torneios que integram o Drive Tour – Campeonato Nacional de Jovens. Não sendo atingido o limite máximo de rapazes, as vagas serão preenchidas por raparigas do respetivo escalão, e vice-versa.

O 5.º Torneio foi dominado por atletas do CG Miramar, que somaram seis vitórias em sete possíveis: João Maria Pontes e Inês Pereira venceram em sub-18, Diogo Mealha e Rita Costa Marques em sub-16, Alberto Costa Marques em sub-14 e Tomás Araújo em sub-12.

De ressalvar que nas raparigas sub-16 a prova foi ganha pela sueca Maia Samuelsson, da Quinta do Lago. No entanto, sendo estrangeira, não é elegível para efeitos de campeonatos nacionais, pelo que os 300 pontos atribuídos por cada vitória no Drive Tour foram para Rita Costa Marques.

Ao clube de Vila Nova de Gaia só fugiu o título em raparigas sub-14, que pertenceu a Sofia Sá, da Quinta do Peru, recém-sagrada bicampeã da Taça da Federação, naquela que foi a sua quarta vitória em outros tantos torneios disputados no Drive Tour.

Sofia Sá no domingo durante a segunda volta no Bom Sucesso © FILIPE GUERRA/GOLFTATTOO/FPG

Para João Maria Pontes, esta foi a segunda vitória no Drive Tour, obtida após um grande duelo com o açoriano Ricardo Garcia, do CG Ilha Terceira. Com 73 pancadas a abrir no sábado, 1 acima do Par 72, eles eram os líderes aos 18 buracos, e hoje o atleta de Miramar marcou 71 contra o 72 do rival, somando 144 (Par) para ganhar pela margem mínima e acabar a fase regular do circuito, antes da Final Nacional no Montado, no primeiro lugar do ranking de rapazes sub-18.

O terceiro foi Pedro Clare Neves, de Miramar, com 149 (75-74), seguido de outro açoriano, Tiago Nunes, da Verdegolf, de S. Miguel, com 152. Martim Baptista, de Vale de Janelas, completou o top-5 com 154 (80-74).

Em senhoras sub-18, com apenas duas participantes, Inês Pereira somou 171 pancadas (88-83), 27 acima do Par. Sara Correia, do clube madeirense do Palheiro Golf, totalizou 196 (93-103).

A prova não contou com Inês Santos (Oporto GC) nem com Diana Pacheco (Paredes GC), que terminam a fase regular do Drive Tour no primeiro e segundo lugares do ranking, respectivamente. Inês Pereira foi terceira no ranking e a última apurada em sub-18 para a Final Nacional.

Também nos sub-16 se registaram as ausências dos líderes dos rankings: Daniel da Costa Rodrigues, de Miramar, e Leonor Medeiros, da Quinta do Peru. Os quais, mesmo não jogando, se mantiveram no topo das tabelas à partida para a Grande Final.

Em rapazes, Diogo Mealha ganhou pela primeira vez no circuito liderando do princípio ao fim. Com 145 (70-75), 1 acima do Par, deixou o seu companheiro de clube Pedro Silva (148, 76-72) a três pancadas de distância. Seguiram-se cinco jogadores do CG Vilamoura, por esta ordem, Jamie Mann (152), Bruno Vicente (155), Tomas Mician (157), Luca Lopes (157), Lucas Azinheiro (159), este empatado com Calvin Holmes (159), da Quinta do Lago.

Em raparigas sub-16, Maia Samuelsson, da Quinta do Lago, somou 152 (76-76), +8, menos duas do que Rita Costa Marques (76-78), que vai estar na Final juntamente com Leonor Medeiros e Filipa Capelo (Quinta do Lago).

Nos rapazes sub-14, Alberto Costa Marques, do CG Miramar, obteve a sua terceira vitória consecutiva no circuito. Para tal, fez uma segunda volta de 70 que foi, de longe, a melhor do escalão e até de todo o torneio, juntamente com a primeira de Diogo Mealha em sub-16. Tinha feito 79 a abrir, pelo que somou 149 (+5) ganhando com quatro de vantagem sobre João Iglésias (77-76), da Quinta das Lágrimas. Henrique Rebelo (Vilamoura) e Rodrigo Andrade (Montado) partilharam o terceiro lugar com 156.

Em raparigas sub-14, Sofia Sá somou 152 (73-79) ganhando com seis de vantagem sobre Ana da Costa Rodrigues (158, 82-76). Constança Mendonça, do CG Jamor, foi terceira com 166 (82-84). Esta é também a ordem no ranking deste escalão, pelo que são elas as apuradas para a Final Nacional.

Três vitórias e dois segundos lugares. É este o saldo de Tomás Araújo, de Miramar, no escalão de rapazes sub-12 da fase regular do Drive Tour, antes da Final Nacional. Hoje, no Par 72 do Bom Sucesso, totalizou 153 (74-79) para ganhar pela margem mínima sobre Konstantin Mikirtumov (77-79), do CG Estoril.

Veja mais em www.golftattoo.com

