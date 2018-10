Cristiano Ronaldo: “Os meus advogados estão confiantes”

Não é tão habitual como isso Cristiano Ronaldo marcar presença em conferências de imprensa, mas foi o que aconteceu nesta segunda-feira em Old Trafford, para antecipar o Manchester United-Juventus de amanhã, a contar para a Liga dos Campeões. Como antigo jogador dos “red devils”, CR7 seria sempre a escolha natural, mas as perguntas, como se esperava, não foram só sobre futebol. Confrontado com as acusações de violação de Kathryn Mayorga, Ronaldo disse que era um homem feliz e que os seus advogados estão confiantes.

“Sei que sou um exemplo, dentro e fora do campo. Tenho sempre um sorriso, sou um homem feliz e abençoado, jogo num clube fantástico, tenho uma família fantástica, tenho quatro filhos, sou saudável, e o resto não interfere”, começou por responder Ronaldo a uma pergunta sobre se sentia tranquilo.

Depois, perguntaram-lhe directamente sobre Kathryn Mayorga, a mulher que o acusa de violação. “De novo, não ouviu o que eu disse? Sou um homem feliz. Fizemos um comunicado há duas semanas. Os meus advogados estão confiantes e eu também. O mais importante é eu sentir-me bem a jogar futebol, aproveitar a minha vida. Tenho pessoas a tratar da minha vida, e a verdade está sempre em primeiro lugar”, respondeu.

O jogo desta terça-feira marcará o regresso a Old Trafford de Ronaldo, algo que o português encara com emoção e com ambição: “Sei que se jogarmos bem e como o treinador quer, temos hipóteses. Temos de respeitar o Manchester United, que é uma grande equipa e com um treinador experiente, mas espero que a Juventus ganhe o jogo. Voltar aqui a Manchester é uma grande emoção, tenho uma história muito grande aqui, ganhei tudo aqui. Os adeptos são fantásticos, e não me esqueço de Alex Ferguson. Foi uma das pessoas que mais me ajudou e quero mandar-lhe um abraço.”

Também perguntaram a Ronaldo sobre a crise do Real Madrid, mas sobre isso o português não tinha nada para dizer. “Não tenho de falar de outros clubes, todos conhecem a minha história com o Real Madrid e não é o momento adequado. Nem sou a pessoa adequada para falar do Real Madrid”, limitou-se a dizer o máximo goleador da história dos “merengues”, mais focado em completar a sua adaptação à Juventus: “Estou muito feliz de estar aqui. Ainda estou a adaptar-me à equipa e à Liga italiana, mas estou a gostar, toda a gente me ajuda.”

