Adjunto do Chelsea com processo disciplinar

O treinador adjunto do Chelsea Marco Ianni enfrenta um processo disciplinar na sequência da provocação feita a José Mourinho no jogo com o Manchester United (2-2), anunciou nesta terça-feira a Federação Inglesa de Futebol (FA).

No sábado, em Stamford Bridge, Marco Ianni dirigiu-se ao banco do adversário e a José Mourinho no momento em que Ross Barkley marcou o segundo golo do Chelsea, já em período de compensação (90+6’), que fixou o resultado final. O técnico português levantou-se de imediato para se dirigir a Ianni, mas foi travado por outros elementos.

"O treinador do Chelsea Marco Ianni enfrenta um processo na sequência do jogo de sábado com o Manchester United. É considerado que o seu comportamento constitui uma conduta imprópria. Tem até 25 de Outubro para responder", refere a nota da FA.

O organismo que rege o futebol inglês diz ainda que José Mourinho foi também lembrado das suas responsabilidades e que os dois clubes receberam advertências em relação ao comportamento de técnicos e jogadores nas áreas técnicas.

O incidente no final do jogo em Stamford Bridge levou também o treinador do Chelsea, Maurizio Sarri, a defender o técnico português, lembrando o que ganhou vários títulos pela equipa londrina e que merece ser respeitado.

