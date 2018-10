Mark Knopfler regressa a Portugal para concerto a 30 de Abril

O guitarrista britânico Mark Knopfler, ex-Dire Straits, vai voltar a dar um concerto em Lisboa. O espectáculo, que faz parte da digressão Down the Road Wherever, acontece a 30 de Abril na Altice Arena, anunciou a produtora Everything is New no sei site.

O novo disco de Knopfler, a que a digressão que começa em Barcelona e termina em Verona vai, naturalmente, buscar o nome, será lançado a 16 de Novembro.

Down the Road Wherever tem 14 novas canções cujos temas estão ligados a vários momentos do percurso do guitarrista britânico, desde os primeiros dias com os Dire Straits em Deptford.

Knopfler, que esteve em Portugal pela última vez em 2015 no festival Cool Jazz, em Oeiras, actuará com a sua banda de dez elementos e no alinhamento do concerto, além dos temas do novo disco, deverão ser incluídos alguns dos maiores sucessos da sua carreira, como Romeo and Juliet, Sultans of Swing e Walk of Life.

Os bilhetes para o concerto de Mark Knopfler, cujos preços variam entre os 32 e os 120 euros, serão postos à venda no dia 3 de Novembro.

