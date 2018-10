Carta do Brasil sobre as eleições e os intelectuais portugueses

Li no PÚBLICO o artigo “Intelectuais de vários quadrantes juntos contra Bolsonaro, pela democracia”.

Eu vivo no Brasil há 43 anos – cheguei no tempo da horrível ditadura militar, com sete filhos, sem emprego – não fui perseguido nem molestado porque o que eu precisava era trabalhar e alimentar a família. O comunismo insistia em se expandir, passou à revolta armada e... esses levaram na cabeça.

Mas o motivo de lhe escrever é dizer-lhe do meu enorme espanto pela quantidade de “intelectuais” que se permitem emitir opinião sobre o candidato que os brasileiros vão eleger para a Presidência da República. Alguns são comunistas, outros ferrenhos socialistas, outros oportunistas como Freitas do Amaral, e todos o que querem é aparecer perante um público – português – ignorante sobre a questão do Brasil, armados em democratas.

E pior, estão a criar uma antipatia dos brasileiros versus portugueses, por estarem a denegrir o seu favorito.

Gostaria, e peço-vos encarecidamente que me expliquem qual é a ideia de democracia do sr. Louçã ou Manuel Alegre. O Freitas do Amaral deve estar perdido porque foi da direita, passou para o centro e agora está à procura, nem ele saberá do quê (...).

Que vai ser uma desgraça mundial é o único ponto em que concordamos: a Internacional Comunista-Socialista vai perder o seu principal país, o líder da América Latina. Mas, convenhamos, já não é sem tempo.

É tanto o vomitar de insanidade mental que leva a pensar que só devem ter sobrado intelectuais feridos nos seus interesses partidários nesse país. Felizmente eu sei que há inúmeros com muito bom senso e muita cultura, que não assinam manifestos idiotas. Mas infelizmente, também, a mídia é disso que gosta: aparecer com sensacionalismo esquerdista-barato, porque sabe que a esmagadora maioria dos portugueses continua calada, desprezando esses indivíduos metidos a sábios.

Francisco Gomes de Amorim, Rio de Janeiro

Orçamento imprudente

Um Estado pesado, uma carga fiscal altíssima, um milhão de pobres que trabalhando não conseguem sair da pobreza! A governação reveladora de ineficiência e incompetência! O crescimento (previsão para 2019) é de 2,2%, sendo que temos vinte países à nossa frente e, mesmo assim, não foram criadas medidas adicionais para as empresas - são elas que mais fazem crescer o país, para além do Turismo. A carga fiscal atingiu um valor elevadíssimo, o mais elevado da última década. E a descida das propinas nos cursos superiores, estendida a todos os estudantes, prejudica as Universidades.

Manuela Rocha, Porto

