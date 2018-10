Trump anuncia: EUA vão sair de tratado nuclear com Rússia

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou neste sábado que os Estados Unidos vão abandonar o Tratado sobre Forças Nucleares de Alcance Intermédio (INF), assinado em 1987 com a Rússia.

Em declarações a jornalistas, citadas pela Reuters, Trump afirmou que a Rússia “violou” este acordo assinado durante o período da Guerra Fria, que previa que fossem eliminados os mísseis balísticos, incluindo os nucleares, com alcance entre 500 e 5500 quilómetros.

“A Rússia não tem, infelizmente, honrado o acordo, por isso vamos pôr-lhe um fim e sair”, afirmou Trump, depois de um comício de campanha no estado do Nevada.

As autoridades norte-americanas acreditam que Moscovo está a desenvolver, em violação dos termos do tratado INF, um sistema de lançamento de mísseis a partir do solo que poderia permitir à Rússia lançar um ataque nuclear contra a Europa — ou seja, contra países da NATO — a curto prazo.

A Rússia tem negado reiteradamente as acusações de estar a construir mísseis que violam os termos do acordo, assinado em 1987 pelo então Presidente norte-americano Ronald Reagan e o antigo líder soviético Mikhail Gorbachev, que previa a eliminação de mísseis nucleares de médio e curto alcance.

Donald Trump afirma que não vai permitir que a Rússia fabrique esse tipo de armas sem que os EUA possam fazer o mesmo, cita a BBC. “Não sei porque é que o Presidente Obama não negociou ou abandonou [o acordo]”, diz o actual Presidente norte-americano. “Eles têm violado o acordo por vários anos.” Em 2014, Barack Obama acusou a Rússia de quebrar o tratado INF, tendo alegadamente testado um míssil terra-ar, recorda a BBC.

Trump afirma que os EUA têm planos para investir em armamento deste tipo, a não ser que seja possível chegar a um acordo com a Rússia e a China para limitar o desenvolvimento destas armas. A China, que não faz parte do Tratado sobre Forças Nucleares de Alcance Intermédio, tem investido em mísseis convencionais como parte da sua estratégia de defesa territorial.

O conselheiro de Donald Trump para a segurança nacional, John Bolton, visita Moscovo na próxima semana.

