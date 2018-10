Responsável pela ligação entre Pequim e Macau morre após cair do seu edifício

O representante do Governo chinês na ligação entre Pequim e Macau, Zheng Xiaosong, morreu no sábado ao cair do prédio onde habitava. Zheng estava no cargo há pouco mais de um ano e, segundo o Governo central, "sofria de depressão".

"Os líderes do Governo central delegaram nos camaradas do Gabinete de Relações de Hong Kong e Macau a tarefa de viajarem até Macau para darem as condolências à família de Zheng", lê-se no comunicado oficial.

Não há mais informações sobre o caso. O jornal South China Morning Post, de Hong Kong, perguntou à polícia de Macau se o incidente está a ser investigado, mas ainda não recebeu uma resposta.

Zheng, de 59 anos, foi nomeado responsável pela ligação entre Pequim e Macau em Setembro do ano passado, e um mês depois passou a integrar o poderoso Comité Central do Partido Comunista Chinês, por inerência – uma decisão que também se estendeu ao responsável pela ligação entre Pequim e Hong Kong.

Até então, apenas o líder do Gabinete de Relações de Hong Kong e Macau, com sede em Pequim, integrava o Comité Central.

Essa decisão do Partido Comunista foi vista por analistas em Hong Kong como mais uma medida para reforçar o controlo sobre as duas regiões, administradas sob a política "um país, dois sistemas". Nos últimos anos, em particular em Hong Kong, mas também em Macau, o controlo de Pequim tem sido mais contestado do que no passado.

Segundo a BBC, não há nenhuma indicação de que Zheng Xiaosong estivesse a ser investigado ou perseguido pelo Governo central no âmbito da campanha anti-corrupção lançada pelo Presidente Xi Jinping em 2012. Desde esse ano, centenas de responsáveis chineses acusados de corrupção morreram, e em muitos desses casos a causa oficial da morte foi suicídio.

