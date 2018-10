Descarrilamento em Taiwan faz 17 mortos e 100 feridos

O descarrilamento de um comboio no Nordeste de Taiwan, este domingo, fez pelo menos 17 mortos e 100 feridos, numa linha ferroviária muito frequentada por turistas.

O acidente aconteceu por volta das 17h locais (10h em Portugal continental) quando o comboio circulava entre as estações de Dongshan e Suxin, avançam a agência Central News Agency e o jornal United Daily News.

Segundo as autoridades, entre 30 e 40 passageiros continuavam presos no comboio duas horas depois do acidente. Ao todo, seguiam no comboio 310 pessoas.

