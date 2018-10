Em comunicado conjunto, Londres, Paris e Berlim exigem investigação "credível" à morte de Khashoggi

Os governos de França, Reino Unido e Alemanha sublinharam no sábado a “necessidade urgente de esclarecer” a morte “inaceitável” do jornalista saudita Jamal Khashoggi, que desapareceu a 2 de Outubro dentro do consulado saudita de Istambul, na Turquia.

Num comunicado conjunto, os três países expressam claramente que não ficaram convencidos com a explicação da Arábia Saudita, que reconheceu que o jornalista morreu dentro do seu consulado durante uma “luta” com elementos da segurança que tentavam convencê-lo a regressar ao seu país. Jamal Khashoggi, que chegou a ser próximo da família real saudita, partiu para os Estados Unidos quando se tornou crítico das políticas autoritárias e repressivas do príncipe Mohammed Bin Salman (MBS), a quem o pai, o rei Salman, com 82 anos e problemas de saúde, passou a gestão do país.

“Registámos a declaração dos sauditas onde explicam as conclusões das suas explicações preliminares. Mas permanece a necessidade urgente de se fazer luz sobre o que aconteceu exactamente no dia 2 de Outubro, para além da hipótese avançada pela investigação saudita, que tem que ser corroborada por factos para ser considerada credível”, diz o comunicado dos três países.

PUB

PUB

PUB

“Insistimos por isso que sejam feitos maiores esforços, necessários e desejáveis, para que se estabeleça a verdade de forma clara, transparente e credível”, diz o texto.

Nos Estados Unidos, país aliado dos sauditas e com negócios de biliões de dólares em fase terminal, o Presidente Donald Trump tem-se mostrado oscilante sobre a posição a tomar — num primeiro momento aceitou as explicações sauditas, disse esperar que os negócios entre a Arábia Saudita e os EUA não fiquem comprometidos e, sábado à noite, acusou Riade de “mentir”.

Porém, dentro do Partido Republicano, que o Presidente representa, há elementos mais contundentes. O senador Bob Corker, por exemplo, disse que MBS “pisou o risco” ao ter, aparentemente, ordenado o assassínio de Jamal Khashoggi — acrescentou que os EUA têm informações dos serviços secretos que sugerem “o envolvimento de gente ao mais alto nível”.

“Tem que haver punição, um preço a pagar”, disse Corker. “Se ele teve alguma coisa a ver com aquilo, então tem que haver uma resposta colectiva”, defendeu no canal de televisão CNN. O comunicado conjunto alemão, francês e britânico também fala na responsabilização dos verdadeiros responsáveis.

Mal o comunicado conjunto foi divulgado, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, Ahmed Al-Jubeir — a segunda pessoa que não pertence à Casa de Saud a ocupar o lugar —, fez declarações a outra estação de televisão dos EUA, a Fox News. Disse que a morte do jornalista foi “um enorme erro”, mas que Riade desconhece onde está o corpo de Jamal Khashoggi.

PUB

"Ele foi morto no consulado. Mas não sabemos pormenores. Não sabemos onde está o corpo", disse Jubeir, o primeiro alto responsável saudita a pronunciar-se sobre o caso aos jornalistas. “Estamos determinados em virar todas a pedras... Estamos determinados em punir os responsáveis por este assassínio.”

A Arábia Saudita já anunciara que 18 sauditas foram detidos no âmbito da sua investigação, alguns com ligações aos serviços secretos. Alguns estavam ligados aos serviços secretos — e MBS recebeu do pai a incumbência de reformar os serviços secretos sauditas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Obviamente, houve enganos e mentiras”, disse Ahmed Al-Jubeir ao jornal norte-americano The Washington Post. Acrescentou que MBS não sabia de nada do que se passou no consulado.

No Ocidente, tudo indica que a pressão sobre a Arábia Saudita vai aumentar, de acordo com as declarações feitas neste fim-de-semana. O chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, sugeriu no sábado que o seu país suspenda as exportações de armamento para o reino saudita até que termine a investigação à morte de Jamal Khashoggi.

“Até não sabermos o que se passou, não posso imaginar que exista base no Governo alemão para aprovar as exportações”, disse à televisão ARD. Mas a Arábia Saudita é o segundo maior cliente da indústria de armamento alemã e não é seguro que as palavras do ministro se concretizem.

PUB