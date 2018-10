A ginjinha portuguesa conquista a América

A marca de ginjinha portuguesa Ginja9 estará em mais de 100 lojas norte-americanas "nas próximas semanas", diz o fundador Alexander Dias, que fechou contratos para a entrada no Texas, New Hampshire e Tennessee.

O licor vindo de Óbidos estará nas 28 lojas da cadeia Total Wine e em mais de 30 outras lojas no Texas, "um dos quatro grandes mercados de álcool nos Estados Unidos", além da Califórnia, Nova Iorque e Flórida.

A marca arrancou no final de 2016 em Los Angeles, Califórnia, onde está disponível em cerca de 30 lojas e é presença assídua nas festas e salões portugueses por todo o estado.

O objectivo agora é "entrar na Total Wine e na BevMo na Califórnia", o que representará um salto adicional de 161 lojas e "pode acontecer até ao final do ano".

Alexander Dias está também a negociar a expansão para o Estado do Massachussets, com o distribuidor português Sarmento's Imports, depois de ter chegado ao Tennessee via Lipman Brothers e ao New Hampshire, "um estado muito pequeno, mas com uma boa quantidade de portugueses", através da Horizon Beverage.

A entrada nos novos mercados permitirá à Ginja9 dar um salto significativo na facturação anual, que actualmente se situa em torno dos 100 mil dólares (quase 87 mil euros).

No próximo ano, a estimativa é que as receitas engordem para 600 mil a um milhões de dólares (520 mil a 867 mil euros).

O empresário luso-americano está a preparar a primeira ronda de financiamento, que deverá situar-se entre os 250 e 300 mil dólares (217 mil e 260 mil euros), para suportar o investimento necessário em marketing, merchandising e equipas nos novos mercados.

A ginjinha é importada de Portugal com produto da Licóbidos, "o único produtor português de ginja de Óbidos que é auto-suficiente", explica Alexander Dias.

"É tudo ginja portuguesa, o que garante sempre a qualidade do produto", diz, já que o clima da região leva a que o fruto cresça "mais doce que o normal".

O licor é comercializado em garrafa individual ou em caixas com copos de chocolate provenientes da Bélgica.

O interesse na ginjinha por parte dos consumidores norte-americanos disparou nos últimos anos devido à maior exposição turística de Portugal e ao trabalho de divulgação da bebida por parte do Turismo de Lisboa, frisou o empresário.

"Com a vaga de turismo que temos tido nos últimos anos tornou-se impressionante", referiu o luso-americano, indicando que há "milhares de posts" com a etiqueta "#ginjinha" nas redes sociais.

O próximo passo será tentar entrar em bares e restaurantes, "porque aí é que se consegue criar um movimento em relação à bebida", uma vez que os consumidores provam o cocktail "e querem reproduzir a mesma coisa em casa".

A Ginja9 será uma das empresas a estar presente em Novembro num evento organizado pela PortugalFoods em Nova Iorque, com o objectivo de promover produtos portugueses para importadores, distribuidores e retalhistas.

