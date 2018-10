Nacional cai com o Portimonense; Vale Formoso e Silves são os resistentes

O Nacional juntou-se ao Portimonense (afastado na véspera) como os únicos clubes da I Liga a ficarem pelo caminho na terceira eliminatória da Taça de Portugal, a primeira que contou com emblemas do principal campeonato de futebol português. O responsável pela eliminação dos madeirenses foi o Lusitano de Vildemoinhos, do Campeonato de Portugal (CP), terceiro escalão do futebol nacional, que derrotou os insulares por 4-3, no prolongamento, após empate 2-2 no tempo regulamentar. Destaque também para os dois resistentes dos Distritais. Os açoreanos do Vale Formoso eliminaram o Coimbrões (CP) ao vencer por 4-3 após prolongamento, depois de um 2-2 no tempo regulamentar; os algarvios do Silves afastaram o Desportivo de Chaves satélite (CP) por 2-1, igualmente no prolongamento.

Os madeirenses estiveram a vencer três vezes, mas a formação anfitriã, do concelho de Viseu, empatou sempre, conseguindo chegar ao triunfo graças a um golo de Paulo Oliveira.

PUB

Jota deu vantagem ao Nacional, aos 15 minutos, Nuno Rodrigues empatou, aos 22'. Júlio César levou os primodivisionários em vantagem para o intervalo, aos 44', e Murilo, aos 55', selou o empate, na conversão de uma grande penalidade.

PUB

No prolongamento, os insulares voltaram a tomar a dianteira, aos 106', por Júlio César, depois de Jota ter sido expulso e deixado o Nacional em inferioridade numérica, mas Edgar Lopes, aos 109', e Paulo Oliveira, aos 114', asseguraram o triunfo do Lusitano de Vildemoinhos.

PUB

Em frente segue também o Desportivo das Aves, actual detentor do troféu. Os avenses vieram até às portas de Lisboa e derrotaram o Sacavenense (CP) por 3-1.

Equipas apuradas para a quarta eliminatória da Taça de Portugal:

I Liga

Benfica, FC Porto, Vitória Guimarães, Belenenses SAD, Sporting, Boavista, Vitória Setúbal, Rio Ave, Moreirense, Santa Clara, Tondela, Marítimo, Feirense, Desportivo das Aves e Desportivo de Chaves.

II Liga

Leixões, Cova da Piedade, Arouca, Paços de Ferreira, Penafiel e Sporting da Covilhã.

Campeonato de Portugal

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Lusitano de Vildemoinhos, Anadia, Sporting de Espinho, Praiense, União da Madeira, Águeda, Casa Pia e Montalegre.

Distritais

Vale Formoso e Silves.

PUB