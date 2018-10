Everton de Marco Silva vence nos últimos minutos

O Everton, orientado pelo português Marco Silva, venceu neste domingo o Crystal Palace por 2-0, em jogo da nona jornada da Liga inglesa de futebol, que marcou o regresso do André Gomes, após seis meses de ausência.

O médio português, emprestado à formação inglesa pelos espanhóis do Barcelona no início da época, só neste domingo se estreou com a camisola do Everton, que chegou aos golos nos últimos minutos da partida.

Aos 87', Clavert-Lewin, que tinha entrado aos 82' para o lugar de André Gomes, apontou o primeiro golo da equipa da casa, que ampliou a vantagem aos 89', por intermédio de Tosun.

O Crystal Palace, que somou a terceira derrota consecutiva, falhou uma grande penalidade, marcada por Luka Milivojevic, aos 59 minutos.

André Gomes disputou o último jogo oficial em Abril, com a camisola do Barcelona, e lesionou-se numa coxa durante a pré-temporada, ainda ao serviço dos catalães.

A equipa de Marco Silva, que na próxima jornada visita o Manchester United, orientado por José Mourinho, ocupa a oitava posição do campeonato, com 15 pontos, menos oito do que os líderes da competição, Manchester City e Liverpool.

