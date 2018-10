Benfica acaba com três anos sem derrotas do Sporting

O Benfica derrotou neste domingo o Sporting, no Pavilhão da Luz, por 4-1, em jogo da sexta jornada do campeonato nacional de futsal e destacou-se na liderança da classificação, passando agora a ter cinco pontos de vantagem sobre o campeão nacional.

O triunfo dos benfiquistas tem ainda melhor sabor já que significou colocar um ponto final numa série de encontros sem saber o que era perder: trata-se da primeira derrota dos "leões" na fase regular do campeonato nacional em três anos, sendo que a última datava de 17 de Outubro de 2015, também na Luz (2-1).

Fernandinho, autor de um hat-trick (15', 22', 37'), foi a figura do encontro do lado dos "encarnados", juntamente com o guarda-redes Roncaglio, autor de uma série de defesas de grande nível. Fitz (16') foi o outro jogador do Benfica a inscrever o seu nome na lista dos marcadores. Para o Sporting marcou Léo (18').

O Benfica soma, agora, 18 pontos no primeiro lugar, com mais cinco que o Sporting, terceiro classificado. O Modicus-Sandim é segundo, com 15 pontos.

