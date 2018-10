Palcos da semana

Música

Finalmente, Tribalistas

Em 2002, Carlinhos Brown, Marisa Monte e Arnaldo Antunes juntaram-se para fazer uma canção e saíram-se com um disco. Um disco habitado por temas como Velha infância ou Já sei namorar. Temas que, apesar do sucesso extraordinário, não deram direito a palco – efeitos colaterais da agenda de um supergrupo. Foi preciso esperar 15 anos pelo segundo álbum (homónimo como o primeiro) e mais um pela tradução ao vivo. Depois de um primeiro périplo pelo Brasil, lançam-se agora à manga europeia da Tribalistas Tour, tendo Portugal como primeira paragem. No alinhamento vem um convívio dos tais êxitos "antigos" com canções de cada um e, claro, com as novas músicas que gravaram juntos. Entre estas, estão duas – Os peixinhos e Trabalivre – com uma cantora portuguesa que cresceu a ouvir Tribalistas: Carminho.

LISBOA Altice Arena

Dia 21 de Outubro, às 21h30.

Bilhetes de 25€ a 75€

PORTO Coliseu do Porto

Dia 23 de Outubro, às 21h30.

Bilhetes de 40€ a 75€

Foto William Basinski Ricardo Castelo/NFactos

Festival

Semibrevemente, em Braga

O sentido vanguardista de William Basinski, as texturas sonoras de Sarah Davachi (num projecto inédito com a artista visual Laetitia Morais), as paisagens artesanais de Grouper, o tom minimal-repetitivo dos regressados Telectu e a colaboração entre Keith Fullerton Whitman e Pierce Warnecke são alguns dos momentos altos da oitava edição do Semibreve. A simbiose de música electrónica e artes digitais praticada pelo festival bracarense não se resume a concertos: assume também a forma de uma instalação, um workshop e várias conversas.

BRAGA Theatro Circo e Casa Rolão

De 26 a 28 de Outubro.

Bilhete diário a 9€; passe a 39€ (conversas na Casa Rolão gratuitas; workshop de Keith Fullerton Whitman a 25€).

Foto Miguel Bartolomeu

Teatro

Falência, violência, demência

Depois de se ter estreado na encenação com Um Libreto para Ficarem em Casa Seus Anormais, Albano Jerónimo volta a essa função em Veneno, uma peça sobre a desagregação familiar levada ao extremo do delírio e da violência, num contexto suburbano de crise. Escrita por Cláudia Lucas Chéu e interpretada por Luís Puto e o próprio Jerónimo, conta a história de um pai que fica desempregado e resolve raptar os três filhos, mas não sem antes matar a mulher e o seu amante.

VILA NOVA DE FAMALICÃO Casa das Artes

Dias 26 e 27 de Outubro, às 21h30.

Bilhetes 8€

VISEU Teatro Viriato

Dias 8 e 9 de Novembro, às 21h30.

Bilhetes de 5€ a 10€

OVAR Centro de Arte

Dia 23 de Novembro, às 22h.

Bilhetes a 5€

Foto Flora, de Carpeaux (1873) DR

Arte

Franceses em pose

Houdon, Dalou, Dubois, Carpeaux, Degas, Puech e Rodin são alguns dos artistas representados em Pose e Variações. Dedicada à escultura francesa de finais do século XVIII e início do XIX, a exposição pretende mostrar como, ora seguindo ora fugindo ao padrão, a pose foi tratada. Com curadoria de Luísa Sampaio e Rune Frederiksen, reúne cerca de 300 obras (e alguns estudos em gesso) provenientes de duas colecções: Museu Calouste Gulbenkian e Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhaga. É acompanhada por um programa de actividades paralelas que inclui conversas com curadores, artistas, directores de museus e autores, bem como visitas orientadas, uma conferência e uma performance (mais informações aqui).

LISBOA Museu Calouste Gulbenkian

De 26 de Outubro a 4 de Fevereiro. Todos os dias, excepto terça, das 10h às 18h (encerra dias 24 e 25 de Dezembro e 1 de Janeiro).

Bilhetes a 5€

Foto Paulo Pimenta

Música

Novidades de Vile

Cantautor, multi-instrumentista e produtor, o norte-americano, Kurt Vile é conhecido sobretudo pelo trabalho a solo mas também como fundador dos indie-rockers The War On Drugs. Depois de ter estado no Super Bock Super Rock com B'lieve I'm Goin Down… e de ter assinado um disco a meias com Courtney Barnett (Lotta Sea Lice), regressa com a sua banda, The Violators, para exibir o recém-lançado Bottle It In, um álbum com ficha técnica a registar participações de Kim Gordon, Cass McCombs, Stella Mozgawa e Mary Lattimore.

LISBOA Lisboa Ao Vivo

Dia 25 de Outubro, às 22h.

Bilhetes a 25€

PORTO Hard Club

Dia 26 de Outubro, às 22h.

Bilhetes a 25€

