Australiana detida por falsa campanha de angariação de donativos

Uma cidadão australiana, Lucy Wieland, de 27 anos, foi esta semana detida e acusada de ter angariado de forma fraudulenta mais de 34.000 euros em donativos através de uma página do site GoFoundMe, alegando necessitar do dinheiro para pagar tratamentos contra um cancro dos ovários que supostamente combatia, noticia a BBC.

A mulher, que não sofre de qualquer doença oncológica, foi detida após uma denuncia anónima e entretanto libertada sob fiança. Obrigada a entregar o seu passaporte às autoridades, Lucy Wieland será ouvida em tribunal na cidade de Townsville, Queensland, em Dezembro.

Wieland utilizava as redes sociais para simular a doença. Imagens colocadas na sua conta de Instagram no início deste ano mostravam a australiana com aparelhos médicos, incluindo máscaras de oxigénio e cateteres.

“As dores a que tentava não ligar estão a ficar difíceis de ignorar”, lia-se na descrição de uma das fotografias. “As doenças terminais trazem momentos difíceis e diferentes consigo, e um dos mais penosos tem sido a perda de independência”, escrevia.

Ainda não é claro se o seu parceiro, que aparece em várias publicações nas redes sociais, estaria envolvido na burla.

Casos de fraude desta natureza não são inéditos, mas também não são a regra. Se quiser ajudar doentes oncológicos e as suas famílias, apoie organizações como a Liga Portuguesa Contra o Cancro, a Sociedade Portuguesa de Oncologia e a Laço.

