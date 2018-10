PSD denuncia situação do consulado de São Paulo

O PSD exigiu este sábado ao Governo que adopte "de imediato" medidas para resolver os problemas com a recepção de novos pedidos de reconhecimento de nacionalidade que diz afectarem São Paulo, Santos e outras localidades no Brasil. O consulado geral de Portugal na cidade de São Paulo, a maior do Brasil, suspendeu na quinta-feira a recepção de novos pedidos de reconhecimento de nacionalidade, devido à procura.

Segundo uma nota à imprensa do PSD, a decisão em São Paulo "afecta também os utentes do Escritório-Consular de Santos que faz os seus agendamentos através dos serviços da estrutura consular de São Paulo".

"Esta decisão traz graves problemas para a comunidade portuguesa e luso-brasileira", criticam os sociais-democratas, considerando que se trata de "mais um exemplo de que as medidas adotadas ou anunciadas pelo Governo não estão a surtir o efeito necessário para ir ao encontro das necessidades das comunidades portuguesas".

PUB

O deputado Carlos Páscoa, eleito pelo círculo de fora da Europa e com residência no Brasil, classifica como "um absurdo" a repetição de problemas com os pedidos de reconhecimento de nacionalidade, dizendo que "há já bastante tempo que vem alertando o Governo português para o problema que não se resume a estas duas cidades, mas a todo o Brasil".

PUB

A decisão do consulado de São Paulo foi justificada, em comunicado colocado na Internet, com a forte procura de novos pedidos de reconhecimento de nacionalidade e a necessidade de analisar com maior rapidez os processos em andamento. "Por forma a evitar ainda maior lentidão na análise dos processos que já se encontram pendentes de tratamento por este posto consular e por outras autoridades portuguesas, o consulado geral vê-se forçado a suspender temporariamente a admissão de novos pedidos de nacionalidade - em São Paulo e no Escritório Consulado em Santos, igualmente sobrecarregado com solicitações", refere o mesmo comunicado, que promete reabrir o processo em 2 de Janeiro.

PUB

PUB