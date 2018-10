Memorando compromete Ministério da Defesa

O semanário Expresso revela este sábado o polémico memorado sobre Tancos que compromete o Ministério da Defesa no qual mostra como informação do encobrimento chegou ao Governo.

O documento, publicado nas páginas centrais do jornal, refere que “o major Pinto da Costa [investigador da Polícia Judiciária Militar] passa para o major Vasco Brazão o informador [João Paulino] que tem conhecimento do que se passou em Tancos”. “Este informador diz que a PJ sabe desde o início que um seu informador de alcunha ‘Fechaduras’, vive em Albufeira – é pago pela PJ há já muitos anos – e que esteve envolvido no assalto”.

O passo seguinte, de acordo com o memorando, passa pela PJ ir ao Algarve, “não permitindo que a PJM os acompanhe”. “Pressionado pela PJ, dá o nome de quem o contratou e quem o contratou esteve na véspera e no dia do assalto e sabe onde está o material. E é vigiado 24 sobre 24 horas perla PJ”, revela o texto, acrescentando que “o vigiado vai a Olhão e a PJ de Olhão recolhe da Política Marítima um saco com explosivos iguais aos de Tancos. Este material é militar, apesar de não ser de Tancos”.

O documento sublinha que “nunca a PJM foi informada, nem nunca saíram quaisquer notícias” e assegura que “o informador da PJM diz que consegue dar o material, mas é preciso que a PJ nunca seja chamada”.

O objectivo foi sempre manter a PJ fora de tudo isto. “O informador da PJM diz que vai dar a localização de umas granadas, como prova de que fala a verdade, mas a PJM ter de guardar essas granadas dois dias e nunca chamar a PJ”, afirma o texto, citado pelo Expresso. A correcta localização do material será dada depois. “Se o acordo for quebrado o material de Tancos desaparece e a família do major Brazão não terá descanso”.

O texto adianta que “o informador da PJM diz que terá de ser feita uma chamada anónima da margem Sul de um local que possa ser identificado” e o “major Brazão dá ordem a um militar seu para às três horas da manhã fazer uma chamada para o piquete que, nesse dia, era o próprio Brazão”. Nesse sentido, contacta o coronel Estalagem e informa-o da ocorrência, nunca referindo ser material de Trancos”.

“O major Pinto da Costa vai ao local e liga para o piquete a dizer que há várias caixas e que umas parecem ser granadas”. Sucede, que com receio que Pinto da Costa comece a fazer diligências e colocasse a PJ no local, o major Brazão informa o director-geral da PMJ do ‘contrato’ com o informador”.

O artigo acrescenta que “era fundamental o director-geral ir para o terreno e fazer o material entrar em quarteis sem demora visto que assim que se apercebessem de quer podia ser de Tancos, o coronel Estalagem de imediato informaria do director do UNCT [Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo] e a sua família corria riscos”.

O memorando termina com esta frase: “Quando o major Brazão chega ao local acompanhado pelo director-geral da PJM pensa que o que está ali são apenas granadas e as outras caixas estarão vazias e serão apenas uma prova para a PJM manter o acordo. É preciso a todo o custo manter o acordo”.

Segundo o Expresso, a existência do memorando “é negada pelo ex-director da PJM, Luís Vieira, que admite mesmo que este tenha sido fabricar para prejudicar Azeredo Lopes”. O coronel, em prisão preventiva, confirma ter estado com Brazão, no Ministério da Defesa, numa reunião com o então chefe de gabinete do ministro. “Mas esse é o único dado que coincide com a versão do ex-porta-voz da PJM”.

De acordo com Luís Vieira, que é ouvido na terça-feira, nesse encontro do apenas entregue a Martins Pereira [antigo chefe de gabinete do ex-ministro Azeredo Lopes] um documento timbrado da PJM em que não se relatava qualquer encenação, mas apenas a versão oficial que a PJ apresentar publicamente na altura. Garante, aliás, que só muito mais tarde soube do esquema”.

