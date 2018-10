Marcelo quer jornalistas a conversar com jovens

Depois dos cientistas e dos escritores, o Palácio de Belém abre agora as portas aos jornalistas. O objectivo da iniciativa continua a ser o mesmo: promover um encontro e fomentar o diálogo entre os jovens e os profissionais daquelas áreas.

Jornalistas no Palácio é o nome do evento dirigido a alunos de vários pontos do país, do 9.º ao 12.º ano. Em Belém, os adolescentes terão oportunidade de conversar com jornalistas que conhecem da televisão, da rádio ou dos jornais. O primeiro convidado da iniciativa que arranca a 23 de Outubro, e se estende até 11 de Dezembro, é José Alberto Carvalho (TVI).

PUB

Tal como nas restantes sessões, será José Alberto Carvalho a escolher o tema sobre o qual quer falar com os jovens, que o escutarão primeiro e farão perguntas depois. Na terça-feira seguinte, dia 30, e novamente às 14h30, será a vez de Aura Miguel, da Renascença, contar histórias e partilhar experiências com os mais novos.

PUB

PUB

Seguem-se Fátima Campos Ferreira (RTP) e Maria Flor Pedroso (a voz da Antena 1 foi convidada por Belém antes de se conhecer que passaria a ser a nova directora de informação da RTP). Depois, será a vez de Fernando Alves (TSF), Rodrigo Guedes de Carvalho (SIC), Manuel Carvalho (PÚBLICO), Eduardo Dâmaso (Sábado) e Mafalda Anjos (Visão).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Cada jornalista falará com duas turmas, sendo que chegarão a Belém adolescentes do Norte ao Sul do país. Porto, Lisboa, Cascais, Loulé, Alcobaça, Almada, Gaia, Torres Novas são apenas algumas das cidades de onde partirão alunos. As despesas são a cargo das escolas – não estarão presentes jovens dos Açores e da Madeira.

Trata-se de uma organização conjunta da assessoria da comunicação social da Presidência da República e da assessoria da educação, a cargo de Isabel Alçada. O assessor para a comunicação social da Presidência, Paulo Magalhães, explica que a ideia de Marcelo Rebelo se Sousa é “abrir o palácio à juventude, aos estudantes”. Sempre que possível, Marcelo tentará estar nas sessões, organizadas ainda em articulação com o Plano Nacional de Leitura e com a rede de bibliotecas escolares.

Recorde-se que, antes de ser Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa teve um percurso ligado à comunicação social, como jornalista e como comentador político. Com eleições europeias a aproximarem-se e com níveis de abstenção preocupantes em Portugal, o Presidente da República tenta, assim, alertar os mais novos para a “importância da informação” e da “participação cívica”, como “aprofundamento da democracia”, numa “sociedade cada vez mais mediatizada”, diz ainda Paulo Magalhães.

PUB