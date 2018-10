Nada surpreende mais

Não bastasse a ilegitimidade dos patrocinadores dessa eleição (estadual e federal), da imposição de um candidato absolutamente desequilibrado e despreparado para a presidência, surge mais uma denúncia comprovada sobre a campanha do desequilibrado, realizada por fake news criminosos contra Fernando Haddad, do PT. A estratégia, muitos estão conscientes, é demonizar o PT, através do WhatsApp, cujos telefones capturaram. Por trás de tudo uma empresa, Cambridge Analytics, do radical de direita, Steve Bannon, que elegeu outro despreparado, Trump, para presidir a maior potência mundial e segue uma trajetória de absurdos que assustam o mundo. Os vira-latas da elite brasileira seguem por esse caminho. O Brasil do golpe perdeu o controle e o Titanic caminha rapidamente para o iceberg.

Antonio Negrão de Sá, Rio de Janeiro

Entrevista a Lobo Antunes

Não se recorda do teor de todos os livros; parece normal, dado que não os lê, e afinal são tantos! Todos versam, no fundo, a sua vida, as suas experiências de vida, o seu sofrimento, o seu mundo da infância, da adolescência, o seu universo sempre. É um homem egoísta, sim, só olha para o seu umbigo, é através dele que olha os outros. Vai-se tornando mais generoso, mais humano, mais terno, mais dócil, direi, mais perto dos leitores, à medida que que a doença o derruba, são as suas crónicas que chegam ao coração dos portugueses e ele sabe disso. E é altivo, é vaidoso, não consegue desligar-se da formação que recebeu de menino-bem, mimado, protegido pela família, pelo pai, sem o qual não teria sequer conseguido ser médico. É desta janela que ele olha, ainda que mostre ter a noção perfeita disso. Como disse Pessoa: Inconscientemente me divido/Entre mim e a missão que o meu ser tem, /E a glória do meu Rei dá-me o desdém/Por este humano povo entre quem lido...

Uma única vez estive diante daqueles olhos azuis quando pedi que me assinasse um livro. Não ouviu o nome que declinei e alguém lho sussurrou ao ouvido. Olhou para mim, parou um segundo apenas e falou alto com um misto de ternura e saudade "o cavalo do tempo, da D. Redonda" - o meu nome invulgar era o mesmo da heroína desse livro que também marcou a minha infância. Fiquei fascinada com a sua memória, com o olhar perdido, com o azul das pupilas, com a sua voz doce e postura singela na conversa que se seguiu com as pessoas presentes naquela noite.

Conheço uma boa grande parte da sua obra e é de longe o maior escritor português vivo. Tem uma cultura sem tamanho e sabe usá-la na mestria do uso das palavras que volteia e arruma em frases de um encanto e força que transcendem qualquer pensamento maior. Qual Saramago, qual carapuça! Lobo Antunes escreve com a alma na ponta dos dedos, não cria histórias, vive-as com um humor fino quando se descreve a si próprio com os seus defeitos, mostra-se por dentro, a sua revolta, os impropérios, também o amor, a ternura, usa a língua portuguesa com o esplendor que merece depois de Pessoa. A minha vénia ao Escritor, ao Homem.

Maria Jawaa

