A mensagem do Nebraska para os turistas: "Honestamente, não é para todos"

Farto de dar voltas às palavras para tentar seduzir turistas, o estado do Nebraska, nos Estados Unidos, deixou-se de eufemismos: “Nebraska. Honestly, it's not for everyone”. Assim mesmo: “Nebraska. Honestamente, não é para todos” é o novo slogan turístico do estado.

O slogan, revelado esta semana, faz parte de uma nova campanha, que substitui a que tinha como mote "Through My Eyes" (Pelos meus olhos). A nova campanha começa na próxima Primavera, noticia a Associated Press.

O director da entidade de turismo do Nebraska, John Ricks, disse ao jornal Omaha World-Herald que o Estado, habituado a estar no fim das prioridades de visita dos turistas, teve que “abanar as pessoas”.

Noutros anos, o Estado apostou em slogans como o geográfico "America's Frontier” (A fronteira da América), um afirmativo ''My Choice, Nebraska" (A minha escolha, Nebraska) e um cheio de boas intenções "Nebraska... the good life” (Nebraska… a boa vida).

A nova campanha inclui um vídeo no qual vemos um rapaz com óculos grandes. “Nebraska é como aquele rapaz esquisito. Não dizia muito na escola. Era algo peculiar. Mas quando gastavas tempo a conhecê-lo, percebias que era muito interessante.”

Noutro anúncio, duas pessoas visitam o parque geológico de Toadstool. Surgem as seguintes palavras: "Famosos pela nossa paisagem insípida e aborrecida.”

A percepção de um sítio a visitar na cabeça das pessoas é mais importante do que as coisas a ver e fazer quando lá chegas”, disse John Ricks ao Lincoln Journal Star. “Porque, se elas não estão lá, não podem aproveitar essas coisas… Por isso, tivemos que encontrar uma maneira de levar as pessoas até lá.”

