As 49 mesas portuguesas que tem que experimentar

Pelos caminhos de Santiago

Um país, quatro caminhos, muitas variantes. Surge por isso mesmo este Guia dos Caminhos de Santiago, com informação detalhada sobre os caminhos consolidados que atravessam o território português (Caminho Central Português, Caminho da Costa, Caminho Português do Interior e Caminho de Torres). Refira-se que em 2017 foram mais de 65 mil os peregrinos que chegaram a Santiago provenientes de Portugal. Além de mapas e informações sobre alojamento, o guia inclui descrições dos percursos e pontos de interesse. Uma pequena introdução faz menção a algumas palavras-chave dos percursos: abraço, albergue, alimentação, bicicleta, bastão, calçado, credencial, estradas, menu, mochila, orçamentos, vieira...

Guia dos Caminhos de Santiago

Paulo Almeida Fernandes

Porto Editora

14,40€

Receitas que são um luxo

142 sugestões criadas por chefs e peritos pensadas para “seduzir as papilas gustativas dos viajantes mais exigentes”. Apresenta-se assim o terceiro volume (Pratos Principais) deste The Small Luxury Cookbook, que reúne receitas transmitidas através de gerações ou inspiradas em refeições da alta gastronomia mundial. Mais de 110 restaurantes dos hotéis membros da Small Luxury Hotels of the World são reconhecidos com estrela Michelin ou galardoados com prémios semelhantes de aclamação global. Há oito hotéis membros em Portugal representados neste livro.

The Small Luxury Cookbook

Small Luxury Hotels of the World

45£ (cerca de 51€)