Os organizadores da “Marcha pelo Futuro”, que decorre em várias cidades do Reino Unido, dizem que em Londres há mais de 600 mil pessoas na manifestação, que está a ligar Hyde Park ao Parlamento de Westminster. Deputados de todos os países participam, diz o jornal The Guardian. Este sábado à tarde, a Scotland Yard dizia que não podia ainda fazer uma estimativa de participantes. Seja como for, saíram à rua muito mais pessoas do que o previsto — cem mil pessoas.

Na origem deste protesto está a campanha People’s Vote, que reivindica um referendo ao resultado das negociações para o “Brexit” (a saída do Reino Unido da União Europeia) por acreditarem que o resultado será muito diferente do obtido no referendo de 2016 que determinou o divórcio.

O People’s Vote é uma campanha promovida por várias organizações, incluindo a Open Britain e a Britain for Europe, que argumentam que um novo referendo é do interesse tanto de quem votou contra como a favor do ‘Brexit’.

“Ninguém votou para tornar este país pior, causar desemprego, prejudicar o NHS [Serviço Nacional de Saúde], afectar o futuro de milhões de jovens ou aumentar a divisão neste país. Quanto mais claro se torna o acordo final sobre o ‘Brexit’, mais claro está que não fará nada para melhorar a justiça social, reduzir a desigualdade, melhorar a nossa qualidade de vida ou criar um futuro melhor para as gerações futuras”, referia o apelo à participação na manifestação.

O presidente da Câmara de Londres, o trabalhista Sadiq Khan, que esteve na frente da marcha, pediu a realização de um referendo que dê aos britânicos a opção de permanecer na União Europeia.