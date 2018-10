Real Madrid perde pela terceira vez consecutiva

O Real Madrid perdeu neste sábado na recepção ao Levante, por 1-2, em jogo da nona jornada da Liga espanhola e já não vence desde 22 de Setembro. Com a derrota contra a formação de Valência, a formação treinada por Julen Lopetegui sofreu o terceiro desaire consecutivo e o técnico basco ficou com a sua posição ainda mais fragilizada.

Jose Luis Morales, aos seis minutos, e Roger, aos 13’, na conversão de um penálti, deram vantagem ao Levante. Marcelo, aos 72’, ainda reduziu para os madridistas, mas não evitou a derrota e um novo recorde negativo para o Real Madrid: um total de 481 minutos sem marcar um golo, marca que que supera os 464 minutos registados na longínqua temporada de 1984-85.

Com esta derrota, o Real Madrid ocupa o quinto lugar, com 14 pontos, enquanto o Levante subiu ao sétimo lugar, com 13. Dentro de uma semana, o Real Madrid visita o Barcelona, em jogo da 10.ª jornada da liga espanhola.

