Golo de Ronaldo não evita o primeiro deslize da Juventus

Ao nono jogo, a Juventus perdeu os primeiros pontos da Serie A. A jogar em Turim, a “vechia signora” ainda esteve a vencer o Génova, com um golo de Cristiano Ronaldo, mas na segunda parte o ítalo-brasileiro Daniel Bessa, que teve uma curta passagem pelo Olhanense, estabeleceu o resultado final numa igualdade a um golo.

Com João Cancelo e Cristiano Ronaldo no “onze”, a Juventus assumiu desde o início o controlo da partida, e o avançado português esteve nas duas primeiras oportunidades dos “bianconeri”, acabando por fazer o seu quinto golo na Serie A aos 19’: após um remate de Cancelo, o guarda-redes do Génova defendeu de forma incompleta e Ronaldo empurrou para o fundo da baliza.

Com o defesa português Pedro Pereira em campo durante 78 minutos e Iuri Medeiros no banco, o Génova reagiu na segunda parte e chegou ao empate. Aos 68’, Daniel Bessa, que na época 2013-14 fez um jogo pelo Olhanense, aproveitou os erros defensivos da Juventus e restabeleceu o resultado final.

