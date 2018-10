Bayern Munique regressa às vitórias

O Bayern Munique, hexacampeão alemão de futebol, assumiu neste sábado provisoriamente o segundo lugar da Bundesliga, após vencer por 3-1 no terreno do Wolfsburgo, num jogo da oitava jornada do campeonato alemão. Renato Sanches entrou aos 84 minutos.

A formação bávara, adversária do Benfica no grupo E da Liga dos Campeões, regressou às vitórias depois de duas derrotas e um empate nas últimas três jornadas, num jogo onde Lewandowski esteve em evidência.

O avançado polaco marcou os dois primeiros golos dos bávaros, aos 30 e 49 minutos, tendo o colombiano James Rodriguez apontado o terceiro do Bayern. O ex-jogador do FC Porto saiu aos 84', cedendo o seu lugar a Renato Sanches, numa partida onde os forasteiros ficaram reduzidos a 10 unidades desde os 57 minutos, depois da expulsão de Arjen Robben.

O holandês Weghorst apontou, aos 63 minutos, o golo da equipa da casa, que não vence para a liga alemã há cinco jornadas.

O Borussia Dortmund, que lidera a prova, visitou e goleou o Estugarda, por 4-0, com tentos de Jadon Sancho (3'), Marco Reus (23'), Paco Alcacer (25') e Maximilian Philip (85'). A formação de Dortmund soma 20 pontos, mais quatro do que o Bayern Munique e mais cinco do que o Leipzig, terceiro, que hoje empatou sem golos na visita ao Augsburgo.

Com um bis de Reiss Nelson e um golo de Adam Szalai, o Hoffenheim regressou às vitórias depois de duas derrotas consecutivas, impondo-se Nuremberga, que esteve em vantagem na sequência de um golo de Behrens, por 3-1.



