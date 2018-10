LaBaq mostra em Belém como voa o “indie” brasileiro

Em 2018 já actuou em vários palcos portugueses e este domingo, 21 de Outubro, estará no Espaço espelho d’Água, em Belém, onde já actuara antes, para um concerto às 18h. Trata-se de LaBaq, jovem cantora e compositora brasileira que anda na ribalta “indie” e que se tornou conhecida do público com canções como Quiçá, Clara ou Invernia.

Nascida em 1988 na cidade de Franca, município do Estado de São Paulo, Larissa Baq deu os primeiros passos na música aos 12 anos, estudando violão, como autodidacta, e depois trompete e percussão, já tendo como professores dois outros músicos, Fausto Henrique (Projeto Guri) e Dinho Gonçalves. Com formação em audiovisuais, começou a tocar em bandas aos 14 anos, abraçando depois a guitarra eléctrica, que considerou um instrumento mais versátil e também mais adaptado à sua criação e expressão musical.

PUB

Como LaBaq, nome artístico que adoptou, lançou o seu primeiro álbum em 2016, Voa, que segundo os seus promotores regista mais de 150 mil ouvintes por mês no Spotify. Em 2017 andou em digressão nos circuitos de música independente da Europa e da América do Sul, somando mais de 80 espectáculos em salas e festivais na Argentina, Chile, Espanha, Suécia, Rússia ou Polónia. Em 2018 actuou em Portugal, em vários palcos: Aveiro (Ressonância), Porto (Casa da Música), Lisboa (Lisbon International Music Network), Évora (Sociedade Harmonia Eborense) e Guimarães (festival Manta).

PUB

Este domingo actua no Espaço Espelho d’Água, às 18h. Um regresso, porque já actuou ali uma vez. As suas apresentações a solo, como esta, têm sido bem recebidas pelo público e também pela crítica. LaBaq já fez as primeiras partes de concertos de Maria Gadú, Morcheeba, Baiana System ou Rubel e em Portugal é representada pelo selo Omnichord Records (fundado em Leiria, 2012), ao lado de nomes como Surma, First Breath After Coma, Whales, Few Fingers, Nice Weather For Ducks e Twin Transistors.

PUB

Pelo Espaço Espelho d’Água já passaram, desde Outubro de 2016, vários músicos brasileiros: Bianca Gismonti (com Maria João), Tiê, Pélico, Tulipa Ruiz, Filipe Catto, César Lacerda, Camará, Túlio Mourão, Felipe Antunes (com Jackeline Stefanski), Fernando Catatau, Bruna Caram, Maíra Baldaia, Paulo Padilha, Guilherme Ventura, Luciano Maia, Wanda Sá, Javier Subatin, a banda Silibrina e Helio Flanders.

PUB