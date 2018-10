Pedaço da Lua leiloado por mais de 530 mil euros

Seis fragmentos que se encaixam como um puzzle compõem o meteorito lunar vendido em leilão nesta sexta-feira por mais de 500 mil euros.

A casa de leilões RR Auction, que organizou a venda, previa que este meteorito fragmentado valesse pelo menos 500 mil dólares (cerca de 434 mil euros).

O leilão foi realizado online, entre os dias 11 e 18 de Outubro. O “puzzle lunar” acabou sendo entregue a um comprador que pagou 612.500 dólares (cerca de 531 mil euros).

De acordo com a Deutsche Welle, o meteorito será levado para o pagode Tam Chuc, complexo religioso localizado na província de Ha Nam, no Vietname. A peça será exposta ao público num dos templos budistas do local.

Este pedaço da Lua, de nome oficial NWA 11789 — conhecido informalmente por Buagaba —, foi encontrado na Mauritânia em 2017, mas os especialistas acreditam que já se encontrava em território terrestre há milhares de anos.

É um dos maiores pedaços da Lua alguma vez a ser comercializado, pesando cinco quilos e meio no total.

