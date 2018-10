"Potencialmente armados", três suspeitos de assaltos continuam a monte. PSP investiga falha

A PSP iniciou uma averiguação interna para perceber como foi possível a fuga do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto de três suspeitos de assaltar residências de idosos, disse nesta segunda-feira fonte policial.

"Terá havido uma falha" após a descida dos arguidos às celas do TIC, no piso -2 das instalações judiciais, uma possibilidade que está a ser averiguada internamente pelo Comando Metropolitano da PSP do Porto, acrescentou a fonte. Um dos suspeitos terá pedido para se despedir da namorada e esse contacto poderá ter facilitado a fuga.

Os três suspeitos — dois irmãos gémeos e um primo — levaram a cabo de dezenas de furtos a idosos no Grande Porto e fugiram do TIC na quinta-feira, à tarde, depois de um juiz de instrução lhes decretar prisão preventiva.

Após a fuga, as autoridades policiais desencadearam uma operação de captura, sem resultados até meio da manhã.

Alexandre Coimbra, porta-voz da PSP, lança um apelo aos microfones da TSF: "São considerados perigosos. São indivíduos com passado criminal. A PSP apela para que, caso sejam vistos, sejam contactadas as autoridades". As informações úteis com vista à sua localização e captura deverão ser comunicadas à Divisão de Investigação Criminal.

A PSP, que divulgou as imagens dos foragidos, pediu a colaboração da população para os capturar, alertando que são considerados perigosos e estão "potencialmente" armados.

Os foragidos são dois irmãos gémeos, de 35 anos, mais um cúmplice, de 25, com antecedentes criminais, que foram presentes ao juiz de instrução depois de terem sido detidos em flagrante delito na terça-feira em Baguim do Monte, concelho de Gondomar.

São-lhes imputados pelo menos 30 assaltos violentos, que terão rendido meio milhão de euros em dinheiro e bens, em residências de idosos na zona mais oriental do Porto e em concelhos periféricos, como Gondomar, Valongo ou Maia.

Os alvos do grupo eram pessoas com idades entre os 65 e os 95 anos.

