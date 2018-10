Capturados os três suspeitos de assaltos que fugiram do tribunal do Porto

A PSP capturou na tarde desta sexta-feira os três suspeitos que fugiram do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, na tarde de quinta-feira, enquanto aguardavam transferência para a cadeia onde ficariam em prisão preventiva até ao julgamento.

Os três homens suspeitos de dezenas de assaltos a idosos foram detidos no Parque de Campismo de Medas, em Gondomar, e depois transferidos para o Estabelecimento Prisional de Custóias, onde ficarão em prisão preventiva, fez a saber a sua advogada, em declarações aos jornalistas, no Porto. Às 20h, a Direcção Nacional da PSP, em Lisboa, realizará uma conferência de imprensa.

Os suspeitos são dois irmãos gémeos, de 35 anos, e um cúmplice, de 25, com antecedentes criminais. Foram presentes ao juiz de instrução depois de terem sido detidos em flagrante delito na terça-feira em Baguim do Monte, concelho de Gondomar.

No momento da fuga os suspeitos estavam à guarda da PSP, estando o comando metropolitano do Porto a averiguar internamente o que terá acontecido. À agência Lusa, fonte da PSP admite que "terá havido uma falha" após a descida dos arguidos às celas do tribunal de instrução, no piso -2. Um dos suspeitos terá pedido para se despedir da namorada e esse contacto poderá ter facilitado a fuga dos três homens por uma janela do edifício da Rua Gonçalo Cristovão, no centro do Porto.

Após a fuga, a PSP pediu a colaboração da população para capturar os suspeitos, considerados "perigosos e potencialmente armados". Foram também notificados as demais forças e serviços de segurança, os Centros de Cooperação e Policial e Aduaneira e o Sistema de Segurança Interna.

