Gabinete do secretário de Estado da Valorização do Interior terá sede em Castelo Branco

O gabinete do secretário de Estado da Valorização do Interior, João Paulo Catarino, terá sede em Castelo Branco, anunciou o ministro-adjunto e da Economia Pedro Siza Vieira no Parlamento, durante um debate sobre a interioridade.

João Paulo Catarino, ex-presidente da Câmara de Proença-a-Nova, era até à passada quarta-feira presidente da Unidade de Missão para a Valorização do Interior. Tomou posse como secretário de Estado da Valorização do Interior na quarta-feira, no âmbito da remodelação governamental.

Pedro Siza Vieira, que se estreou esta sexta-feira de manhã no Parlamento com a pasta da Economia, revelou a sede da nova secretaria de Estado quando respondia à deputada do PEV Heloísa Apolónia sobre várias medidas tomadas pelo Governo para valorizar o interior.

