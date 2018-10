Eleições simultâneas são “indutor de participação”

Quais as principais conclusões do estudo?

Ao contrário das décadas anteriores, as gerações menos propensas a votar não são apenas as mais jovens (menos de 30 anos), mas também o grupo dos 30 aos 44 anos. Isto indicia que muitos dos eleitores que se têm abstido nas primeiras eleições em que podem votar nunca chegam a adquirir o hábito de participar. [Outro] ponto a reter é que, nos debates sobre a participação eleitoral, os valores de abstenção devem ser devidamente contextualizados, apresentando de forma clara as limitações das metodologias.

PUB

Como evoluiu a abstenção em Portugal em comparação com outros países?

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Se, nos primeiros anos do regime democrático, as eleições portuguesas apresentavam valores de participação dos mais altos entre os países democráticos, nos últimos anos essa posição inverteu-se, apresentando hoje valores comparativamente baixos no plano europeu. Mesmo descontando que a participação efectiva dos residentes em território nacional possa estar algo subavaliada devido ao grau de actualização dos cadernos eleitorais (por óbitos e migrações) a queda é expressiva. Esta evolução assemelha-se mais às de novas democracias que emergiram no espaço de influência soviética do que às das democracias estabelecidas na Europa ocidental.

PUB

Que medidas poderiam combater a abstenção em Portugal?

A obrigatoriedade da participação ou o voto remoto electrónico não se afigura muito plausível, por constrangimentos políticos e constitucionais (no que toca à obrigatoriedade do voto) e por questões relacionadas com a integridade da eleição e a garantia da confidencialidade (voto remoto). Sabemos que a realização de eleições no mesmo dia é um indutor de participação. As eleições para o Parlamento Europeu de 1987 realizaram-se em simultâneo com as legislativas e foram, por larga margem, as mais participadas em Portugal (no que toca a europeias). Medidas já adoptadas na Dinamarca, Nova Zelândia, Noruega ou EUA, que poderão ser equacionadas no caso português, incluem a flexibilização do exercício do voto antecipado, [com] possibilidade de voto em locais como centros de dia ou universidades. A intervenção junto de grupos específicos, como os mais jovens, antes de atingirem a idade de voto, pode fazer a diferença.

PUB