Neste jogo entram os zombies e saem os sobreviventes. Aceitas o desafio?

O cenário é aterrador, os perigos estão à espreita e as surpresas a baterem à porta. A humanidade está em perigo. Uma ameaça desconhecida invade a Terra e os sobreviventes têm de fugir o mais rapidamente possível. Neste Halloween, Santa Maria da Feira desafia os mais corajosos a viver a Infected Experience, a partir das 20h30 no Europarque. Um exit game que vai deixar qualquer um com os cabelos em pé.

A aventura começa com a ajuda de militares, o exército da salvação, que auxiliam e encaminham os participantes, feitos sobreviventes, pelo único caminho que ainda é seguro. O vírus biológico que ameaça a raça humana transforma as pessoas em zombies e a única solução para não ser contaminado é fugir. O percurso arranca num nível subterrâneo e por lá se desenrolam as muitas aventuras que vão gerar algum "pânico no túnel".

PUB

O grande desafio é conseguir escapar pela área não infectada, o que lhes reserva vários cenários "bem improváveis" — os participantes têm inclusive de atravessar uma "área muito aterradora", onde os cientistas estão ainda a cozinhar a cura para o vírus que dita o fim da raça humana. Promete-se “uma experiência multissensorial e repleta de efeitos sonoplásticos e audiovisuais”. “Vamos despertar até o sexto sentido… de quem o tiver”, refere ao P3 fonte da organização. Com explosões e fogo à mistura.

PUB

A viagem continua e os participantes têm de se embrenhar por entre a floresta, atravessar rios e alcançar um heliporto. Ali vão encontrar uma coluna de salvação de sobreviventes. O que quer isso dizer? A organização não revela e o suspense fica no ar. No total, são dois quilómetros de percurso que vão transformar o centro de congressos num universo apocalíptico.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A iniciativa nasceu às mãos da Feira Viva, a empresa municipal que promove a Viagem Medieval em Terras de Santa Maria e o Maior Parque Temático de Natal de Portugal – Perlim. “Queríamos organizar algo diferenciador do que já existe”, avança a organização, acrescentando que decidiram seguir “as tendências e a moda” que os exit e escape games representam, aproveitando ainda para apanhar a boleia de séries americanas como The Walking Dead.

Foto Infected Experience

Mais populares A carregar...

Os bilhetes estão em promoção até 21 de Outubro e os preços variam entre os dez e 20 euros, consoante o número de pessoas e a aproximação à data do evento, e podem ser comprados aqui. Estão planeadas dez sessões, cada uma delas com a duração de quase uma hora (50 minutos), com lugar para 70 pessoas, o que representa uma lotação total de 700 pessoas. No entanto, a equipa, que conta com mais de 100 pessoas, está “a postos” para avançar com novas datas durante o fim-de-semana.

PUB