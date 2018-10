A Avó Veio Trabalhar na Dutch Design Week para mostrar “o que tão bem sabe fazer”

O projecto português A Avó Veio Trabalhar vai marcar presença na Semana Holandesa do Design, com dez avós a mostrarem "o que tão bem sabem fazer: bordar sobre fotografia". De acordo com a associação Fermente, responsável pelo projecto de "aprendizagem, partilha e empoderamento" dedicado aos seniores, será criada uma experiência imersiva de trabalho ao vivo, promovendo a interacção com os visitantes", durante a Dutch Design Week, que começa no sábado.

Quer isto dizer que dez avós que integram o projecto "estarão a trabalhar nos bordados sobre fotografias" e "os participantes estão convidados para aprender e criar com as avós". Além disso, "as colecções criadas pelas avós vão estar expostas e à venda".

O projecto A Avó Veio Trabalhar, da associação Fermenta, arrancou em 2014 com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, através do programa BIP/ZIP (Bairros de Intervenção Prioritária/Zonas de Intervenção Prioritária). Em 2015, o projecto, que, "através do design e dos lavores domésticos, aumenta o poder de intervenção dos seniores na sociedade", passou a ter um espaço, na Rua do Poço dos Negros 124, onde se reúnem os avós e são vendidos os produtos que estes fabricam.

Mas o projecto extravasa as quatro paredes do espaço. As avós dão oficinas e já participaram em festivais (como o Bons Sons, em Cem Soldos, Tomar, e o ESTAU - Estarreja Arte Urbana, em Estarreja), entre outras actividades. Neste momento, o projecto integra mais de 70 pessoas com mais de 65 anos, de várias zonas de Lisboa.

A Semana Holandesa do Design realiza-se anualmente em Eindhoven, em Outubro. Este ano, decorre entre sábado e dia 28 de Outubro. Durante nove dias, serão apresentados "trabalho e ideias de mais de 2.600 designers a mais de 335 mil visitantes, da Holanda e do estrangeiro". "Em mais de cem locais espalhados pela cidade, a Dutch Design Week organiza e apoia exposições, palestras, cerimónias de entrega de prémios, eventos de networking, debates e festas", lê-se no site da iniciativa.

