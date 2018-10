Fala-se de democracia no Largo Camões, até à segunda volta das eleições brasileiras

Na Praça Luís de Camões, em Lisboa, tudo parece estar dentro da normalidade. Ouve-se ao longe a melodia dos músicos de rua, que se mistura com o barulho dos eléctricos nos carris e das buzinas dos carros, em permanente congestionamento. No epicentro da Praça, há gente sentada a desenhar pombos. O sino da Igreja do Loreto ecoa, anunciando as 15h30, quase como um prefácio do que está para vir. Pouco depois chega a quebra da normalidade, munida com cartazes onde se pode ler “É brasileiro e está indeciso? Vamos conversar?” ou “É brasileiro e vai votar em branco? Vamos conversar?”. Até à segunda volta das eleições brasileiras, no dia 28 de Outubro, fala-se de democracia nos degraus do Camões.

Paula Delecave, designer e ilustradora, e Joana Levi, actriz e investigadora, são as primeiras a chegar. Ambas do Rio de Janeiro, estão em Portugal há um ano e meio. Segue-se Paula de Melo, professora de arte do Rio de Janeiro, e Márcia Alexandre, empregada de mesa e uma das portuguesas que apoia o movimento Contra o Ódio pela Democracia no Brasil.

O grupo é composto por cidadãos “preocupados com a polarização, e apavorados com a possibilidade de Bolsonaro ganhar as eleições”, diz Paula Delecave. Explica que o movimento está a decorrer também no Brasil, onde oferecem bolos por uma conversa sobre política. Aqui, querem conversar com quem passa, para saber opiniões e incentivar os brasileiros em Lisboa a irem votar.

O objectivo é “conseguir conversar e ter outro tipo de interacção, porque o ambiente está muito quente e ninguém se escuta”, confessa Paula. “É um trabalho de formiguinha, mas é o que temos para fazer”, acrescenta Joana.

Jair Bolsonaro, candidato da extrema-direita às presidenciais brasileiras, venceu no Porto com 57,6% dos votos na primeira volta, segundo dados do consulado. Já em Lisboa, venceu com 56%, e em ambas cidades houve uma taxa de abstenção de 65%. Em Faro, Bolsonaro também saiu vitorioso, com 59,80% dos votos. Ainda assim, apenas 22% dos eleitores inscritos foram às urnas.

A abstenção também existiu no Brasil na primeira volta (20,3%) e ninguém passou os 50%, pelo que a decisão ficou adiada.

Um voto pela democracia

Jéssica Morris, do Nordeste, e Marco Tulho Andrade, de Minas Gerais, são dos primeiros a dirigirem-se ao grupo. Estão em Coimbra há um ano. Jéssica confessa que “não votou”, já que falhou o prazo de inscrição, mas que teria votado em Fernando Haddad, o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT). Marco votou em Ciro Gomes, candidato do PDT. Na segunda volta, garante que vai votar Haddad.

“Estamos a fazer campanha pelo #elenão. [Um voto no Haddad] é um voto pela democracia, é um voto maior do que o PT”, explica Marco. Dizem que acompanharam mais estas eleições do que as anteriores, porque a violência os preocupa. “A população cada vez mais está sendo manipulada”, afirma Jéssica, antes de se perder em conversa com Paula Delecave.

Nos murmúrios das conversas, sobressai a afirmação “o PT tem que morrer naquele país”. Uma apoiante de Bolsonaro, natural de São Paulo, aproximara-se de Paula de Melo, com quem trava uma batalha verbal - o grupo no Camões está também ali para fazer campanha contra Bolsonaro. “Não dá para ter um presidiário como mentor de um candidato à presidência. As pessoas estão morrendo, a minha filha não pode ir sozinha na rua”, diz a mulher. “E se a sua filha for lésbica?”, pergunta Paula. “Não há problema nenhum”, responde. “[Bolsonaro] é o único que ainda dá emprego, ninguém consegue emprego fora de São Paulo. E acabou a conversa”, diz, antes de virar costas e se tornar um vulto no mar de gente que circula naquela zona movimentada de Lisboa.

As activistas pró-voto e anti-Bolsonaro não são imunes aos olhares curiosos, que ocasionalmente exclamam “ele não” ou “estamos juntos”, antes de seguirem caminho. “Eu já nem sei se me considero brasileiro, sabe”, diz um rapaz, em conversa com o grupo. Um homem estrangeiro aproxima-se e pergunta a Márcia o que estão a fazer. Ao perguntar-lhe o porquê de ali estar, sendo portuguesa, Márcia menciona o período Salazarista: “Portugal passou por uma ditadura, e sabemos como é”, explica. “É complicado”, acrescenta o homem.

Recontar da história

Joana conta que, desde terça-feira, quando se instalaram no Camões, têm conversado com as pessoas mais diversas. Ainda assim, confessa que o que a perturba mais é o que ouve de apoiantes de Bolsonaro. “O argumento que dão é que a ditadura no Brasil não existiu, existiu sim um regime militar previsto na Constituição, e que a gente deve estudar a História como ela é, não a História que o PT criou”, diz. O próprio Bolsonaro, diz, afirma que não houve golpe militar, e “a população absorver isso como verdade permite que a História seja recontada. As narrativas que estão sendo criadas são completamente deturpadas, e o pior é que isso se pode tornar uma narrativa oficial. É muito preocupante”.

Anita di Marco, tradutora e arquitecta de 65 anos, e Renato Alves, jornalista e empresário de 68 anos, aproximam-se do grupo para mostrar o seu apoio. O casal de Minas Gerais, que veio a Lisboa para “descansar a cabeça”, diz que sempre apoiou e vivenciou as eleições. Confessam estar preocupados com a violência, e que “os media andam envenenando e manipulando” a população, já que apoiam “muito a direita pelos interesses capitais”.

Um voto "desesperado"

Nina Andrade, de 48 anos, é nutricionista e natural de Minas Gerais. Viveu em Portugal durante dez anos, para onde regressou há três meses depois de uma temporada em Angola. Chega de repente e declara que votou em branco, em tom de desabafo. “Não acredito no sistema. Estou desmotivada e desiludida. Não confio nas urnas electrónicas, não confio no resultado [da primeira volta], não confio em nada. O sistema já está formado, como é que vou votar numa pessoa?”, pergunta.

“Muitos votam por simpatia, sem saber as propostas; ‘O meu primo vai votar, então eu também voto’”, diz. Nina conta com tristeza que os pais vão votar em Bolsonaro: “Eles dizem que leram as propostas. Já lhe perguntei, ‘como é que você vai aceitar uma arma dentro da sua casa se é tão religioso?’”. A única certeza que Nina tem é que “vai virar uma ditadura se [Bolsonaro] ganhar. Há uma realidade que os brasileiros não estão a ver”, afirma. “O país está doente, está entre a vida e a morte. Está a acontecer uma guerra onde o mal está com muitas armas”, acrescenta e tem o olhar lacrimejante.

Nina, que votou em branco “por desespero”, diz que a conversa no Largo do Camões deu frutos: “Elas convenceram-me.” Diz que vai votar Haddad, que afirma ter “propostas mais conscientes e normais”. “Neste momento é o melhor para o Brasil. Não posso mudar o mundo, mas posso ser uma gota no oceano”, confessa.

“Tenho uma filha com trissomia 21. O melhor lugar para ela se desenvolver era o Brasil, mas eu não acredito no sistema”, desabafa, antes de largar um sorriso triste e de se ir embora com as duas filhas, demasiado pequenas para prestarem atenção à situação política da terra-natal da mãe.

Joana diz que o voto em branco ou nulo resulta do “descrédito na política”. A investigadora confessa que é difícil explicar esse fenómeno na primeira volta, dado o elevado número de candidatos, mas que “as pesquisas semanais induzem as pessoas a votar naqueles candidatos que têm mais hipóteses de ganhar”. “Agora existe um fenómeno de rejeição de ambos os candidatos, e a questão é que essa neutralidade é complicada, porque favorece o candidato que tem mais hipóteses, que é o Bolsonaro”, lembrando que a decisão final irá afectar directamente a vida de todos os brasileiros, quer tenham votado ou não.

São cinco e meia da tarde e o grupo junta-se e faz o balanço do dia: “Dois votos que conseguimos hoje”, diz Joana. As activistas dispersam e quando a última, Paula Delecave, estava prestes a partir, um apoiante de Bolsonaro com quem tinha conversado aproxima-se: “Fizemos democracia hoje, mas vou votar Bolsonaro”.

