Flávio Bolsonaro diz ter sido banido do WhatsApp

O senador brasileiro eleito Flávio Bolsonaro, filho candidato presidencial Jair Bolsonaro, disse esta sexta-feira que foi banido da rede WhatsApp, partilhando uma imagem do seu número bloqueado.

“A perseguição não tem limites! Meu WhatsApp, com milhares de grupos, foi banido do nada, sem nenhuma explicação! Exijo uma resposta oficial da plataforma”, escreveu no Twitter e no Instagram.

“Seu número (…) está banido de usar WhatsApp”, lê-se na imagem.

A possível expulsão acontece um dia depois de o jornal Folha de São Paulo ter noticiado a suposta existência de um esquema ilegal de contratação do envio de centenas de milhões de mensagens favoráveis a Jair Bolsonaro através do WhatsApp.

O candidato de extrema-direita nega qualquer acção ilegal. O Partido dos Trabalhadores de Fernando Haddad pede a impugnação da candidatura.

