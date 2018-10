Arábia Saudita confirma morte de Khashoggi e fala em briga no consulado

A Arábia Saudita confirmou oficialmente, esta sexta-feira, a morte do jornalista e crítico do regime Jamal Khashoggi, dado como desaparecido desde o início do mês.

A imprensa estatal saudita, citando conclusões preliminares da investigação oficial ao caso, afirma que houve uma luta física entre Khashoggie e as pessoas que o receberam no interior do consulado em Istambul, onde o jornalista tinha ido buscar um documento necessário para se casar.

PUB

Dezoito cidadãos sauditas foram detidos no âmbito do caso, é ainda anunciado.

PUB

Ahmad al-Assiri, vice-chefe dos serviços secretos, e Saud al-Qahtani, conselheiro do príncipe Mohammed bin Salman (MBS), foram demitidos. Ao mesmo tempo, o Rei Salman nomeia MBS para a chefia de um comité ministerial para a reestruturação dos serviços secretos de Riad.

PUB

PUB