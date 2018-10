O desaparecimento de um porto seguro em três andamentos

Um condutor de tuk-tuk desencantado com a sua cidade é um cenário pouco provável para a realização de um documentário sobre turismo que quer dissipar o nevoeiro que embrumam as mudanças que ocorrem na cidade. Contudo, ainda mais improvável, é a relação que outro documentário filmado exclusivamente numa das artérias mais movimentada da capital — a Avenida Almirante Reis — estabelece com aquilo que se passa em Lisboa: um sentimento de vazio, generalizado e constante, que fica agora registado para nunca mais deixar de assolar quem vá assistir aos dois filmes que estão na competição nacional do DocLisboa, que começa esta sexta-feira em várias salas da cidade.

Paulo Abreu teve a ideia de realizar este documentário ao fazer um vídeo institucional para um arquitecto. “De repente, tive a ideia de fazer um filme meio cómico sobre o que estava a acontecer na cidade nos últimos seis anos. Chamou-lhe "Allis Ubo", o equivalente em fenício a “porto seguro”. Uma história sobre Ulisses, o bravo herói que, reza a lenda, fundou a cidade de Lisboa ao voltar da guerra contra os troianos, é escutada num audioguia em várias línguas, logo no começo do filme. Foi assim que Paulo encontrou forma de narrar o que pretendia. “Baseei-me em audioguias que já existiam e adaptei-os. Alguns diziam que o jardim da Nossa Senhora do Monte era um sítio muito sossegado, e isso não é bem assim”. Depois disso, juntou-lhe aquele que acabaria por ser o seu protagonista: um condutor de tuk-tuk desiludido com as transformações que a sua cidade vem sofrendo e que contrapõe as informações dadas pelos audioguias ao contar a sua versão da história, dos sítios e das gentes de Lisboa.

Paulo decidiu criar um “fado de gruas”. São coreografias com gruas que servem de metáfora para aquilo que se passa por toda a cidade. As obras que mudam a cidade. Para o bem e para o mal. O realizador, contudo, nota uma diferença entre esta e outras capitais. É que aqui, diz ele, parece que os espaços não são feitos para os seus habitantes, ao contrário de Berlim, em que se vê que “é uma cidade feita para o bem-estar de quem lá vive”. O realizador quis fazer um filme trágico-cómico que fugisse ao tradicional lado do proletariado oprimido que, ainda assim, "não deixa de ser importante".

Quando ver Alis Ubbo, de Paulo Abreu Estreia-se este sábado, dia 20, às 16h00, na sala Manoel de Oliveira do Cinema São Jorge Avenida Almirante Reis em 3 Andamentos, de Renata Sancho Estreia-se este domingo, dia 21, às 21h30, na Sala Manoel de Oliveira do cinema São Jorge.

Para ligar o filme, Paulo recorreu a uma rádio de tuk-tuk que passa o dia a emitir notícias sobre o crescimento do turismo e os cofres que se vão enchendo. Essa rádio acompanha as viagens do motorista que, tal como ele, vai esmorecendo e transmitindo notícias cada vez piores.

Às tantas, João Patrício, o condutor, depara-se com os seus sítios de sempre fechados ou emparedados. A rádio, essa, anuncia a tendência crescente de desaparecimento dos turistas das ruas de Lisboa. Trocaram-na pela Turquia ou pelo Egipto.

Parte-se da perspectiva do turista, para logo depois se espelhar na de João Patrício e na vivência de uma cidade que cada vez está mais “desaparecida” devido às obras, aos navios que atulham Santa Apolónia e ao alojamento local. O sentimento de João espelha, se não, aquilo que acontece a Lisboa.

O mais curioso é que Renata Sancho, realizadora do documentário "Avenida Almirante Reis em 3 Andamentos", e sem o saber, criou um filme que em quase tudo se relaciona com o de Paulo. A diferença é que a cinéfila conseguiu personificar numa só zona da cidade todas as transformações que se têm dado em Lisboa. A ideia para o documentário surgiu em 2014. Mora na Almirante Reis “há mais de 35 anos” e era impossível ignorar as transformações de uma das zonas mais vibrantes da capital.

Assim sendo, decidiu-se a eternizar as suas mudanças. “O projecto tinha como intenção fazer um filme somente com imagens de arquivo que documentassem a avenida”, diz Renata. Contudo, por imposição de dificuldades que foi encontrando ao longo destes quatro anos, resolveu adaptar a sua ideia e basear-se num guião escrito por Aquilino Machado, um geógrafo que estudou exaustivamente a zona.

No guião do geógrafo, a avenida era pautada por quatro momentos, mas Renata decidiu cingi-los a três. “A Almirante Reis passa na nossa ideia, e por o que está no filme, como sendo uma avenida que sempre teve uma ocupação popular em termos de revolução”, diz. Um dos momentos-chave é, então, a revolução republicana de 1910 que aparece no início representada através de imagens de arquivo. As imagens são densas e conferem desde cedo uma cadência lenta, mas é daí que Renata retira uma frase que considera crucial para o filme: “Já não há portugueses”. Não há certezas, mas poderá ter sido proferida pelo Almirante Cândido dos Reis, na varanda da Câmara de Lisboa, durante o processo revolucionário de 1910. Segundo Renata, esse “poderia ser o título do filme”.

Outro dos momentos é o Primeiro de Maio de 1974, em que a Almirante Reis foi palco de, "possivelmente, um dos dias mais felizes dos portugueses”, afirma a cinéfila. Uma vez mais, a avenida aparece como berço de um momento revolucionário e de mudança, tal como agora o é, mas de uma forma mais dissimulada.

No filme, os restaurantes vão desaparecendo, as papelarias mudando de sítio e os cafés sendo apenas memórias de tempos idos. É no diálogo entre dois chineses, numa das muitas lojas que povoam a avenida, que se regista o momento de mudança. Fala-se sobre planos de vida, sobre a vontade de regressar ou não à China e sobre ambientadores de casa-de-banho. Sobre o que resta e o que desapareceu.

Passa-se uma hora e sai-se das salas dos cinemas sem se ser capaz de ignorar o que se viu: o desaparecimento encrustado nas gentes e nos locais de uma Lisboa que não é mais um porto seguro.

