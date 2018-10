Gastronomia, recriações e visitas guiadas marcam Dia Nacional das Linhas de Torres

Homenagear a memória e a resistência do povo português às invasões francesas e divulgar o património associado a esta época conturbada da história portuguesa, são os objectivos principais do recém instituído Dia Nacional das Linhas de Torres. A data assinala-se a 20 de Outubro e vai motivar um programa extenso de actividades distribuídas pelos seis municípios da zona a norte de Lisboa por onde se estenderam as linhas de fortificações que, há 207 anos, impediram a 3ª. Invasão Francesa de entrar na capital portuguesa.

Promovidas no âmbito da Rota Histórica das Linhas de Torres (RHLT), as comemorações estendem-se pelo próximo fim-de-semana e terão como ponto central o concelho de Sobral de Monte Agraço, onde haverá “Marcha da Vitória” logo pela manhã de sábado com desfile de grupos de recriadores. À tarde, o antigo Forte do Alqueidão (situado no território sobralense) acolhe uma recriação histórica intitulada “Crónica de uma (quase) batalha”. Este que foi um dos principais fortes das Linhas de Torres albergou o quartel-general de Wellington, comandante das forças luso-britânicas que travaram as tropas de Napoleão. Serão recriados ali três momentos, que incluem o memorando escrito por Wellington ordenando a construção de três linhas defensivas a norte de Lisboa para defender Portugal da terceira invasão francesa; a construção dos fortes com recurso ao esforço da população portuguesa e o acampamento, a ocupação e a ação militar nas Linhas de Torres.

PUB

Na noite de sábado haverá, ainda, uma cerimónia comemorativa no Cine-Teatro do Sobral de Monte Agraço, com a apresentação dos vencedores do II Concurso de Curtas INVADE! e animação musical com o Grupo de Câmara de Cordas da Orquestra de Vialonga.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Outra das principais facetas destas comemorações do Dia Nacional das Linhas de Torres está ligada à gastronomia. O programa “À Mesa com os Generais” conta com a adesão de 18 restaurantes de cinco dos seis municípios envolvidos: Arruda dos Vinhos (1), Loures (2), Mafra (7), Torres Vedras (7) e Vila Franca de Xira (1). Nestes espaços, ao longo do fim-de-semana, os visitantes poderão encontrar ementas de algum modo relacionadas com a época das invasões francesas. Haverá, por exemplo, “Bife Wellington”, “Mexilhão à General Wellington”, “Carne de Porco das Linhas” e até “Prego à Napoleão” e umas intrigantes “Josefinas”, em forma de sobremesa.

PUB

De acordo com os organizadores, estas comemorações do Dia Nacional das Linhas de Torres são dirigidas ao público em geral e às famílias em particular, procurando “aliar a cultura e a história a experiências de descontração e lazer que incluem percursos a cavalo, batismos equestres, geocaching, ateliers, visitas guiadas, mostra gastronómica e jantares com história, provas de vinhos e espetáculos, que decorrem nos vários municípios envolvidos na Rota Histórica das Linhas de Torres (RHLT).

PUB

No concelho de Arruda dos Vinhos destaca-se a apresentação do Projecto Arruda Base (base de dados online sobre o património e a história locais) e em Loures o realce vai para os passeios pedestres e a cavalo pelos fortes das Linhas de Torres. Já em Mafra haverá visitas orientadas subordinadas ao tema “Um palácio ocupado, o Palácio de Mafra e as Invasões”. Em Torres Vedras o destaque principal vai para as actividades com as famílias programadas para o Forte de São Vicente e para o jantar com recriação do ambiente do seculo XIX. Em Vila Franca de Xira haverá “batismos equestres”, visitas guiadas ao Centro Interpretativo das Linhas de Torres no Forte da Casa e provas de vinhos.

PUB