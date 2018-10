Sete ideias para sair esta semana

Poesia a Sul

Olhão

De 19 a 28 de Outubro

PUB

O centenário da morte do poeta olhanense João Lúcio dá o tom ao IV Encontro Internacional Poesia a Sul. Durante dez dias, a cidade evoca o legado do escritor nascido João Lúcio Pousão Pereira, de cuja pena saíram Descendo, O meu Algarve e Espalhando fantasmas, e assinala a efeméride com exposições, palestras, apresentações de livros, música, leitura e declamação. Casimiro de Brito, Teresa Rita Lopes, Catherine Dumas, Maria Teresa Horta, Manuel Moya, Maria do Rosário Pedreira, Iris Violeta Pujols, Márcia Souto, Uberto Stabile, Nguyen Chi Trung, Antonio Orihuela e Yasmina Tippenhauer são apenas alguns dos nomes, oriundos de vários pontos do globo, que figuram na lista de convidados desta edição. Organizada pelo município e comissariada por Fernando Cabrita, a iniciativa põe também o pé em Castro Marim, Lagos e na vizinha espanhola Ayamonte.

Grátis. Espectáculo "Buenas Noches Sosiego" (dia 20, às 21h30, Auditório Municipal): 5€

PUB

PUB

Foto FernandoVeludo/NFactos

Vai um copo?

Lisboa - Praça de Touros do Campo Pequeno

Até 21 de Outubro

Mais de centena e meia de expositores, um concurso nacional de vinhos, uma região em destaque, uma exposição de castas portuguesas, enólogos, produtores, escanções, provas, conversas e copos de vinho. Se isto não chega para captar a atenção e conquistar o palato, fica outra nota: a sétima edição do Mercado de Vinhos do Campo Pequeno tem vista para o Dão, no ano em que se comemoram os 110 anos desta região demarcada da Beira Alta. A essência do evento mantém-se: com o lema Pequenos produtores, grandes descobertas, a feira dá a provar vinhos e espumantes, harmonizados com especialidades da gastronomia regional e complementados com a partilha de conhecimentos de quem vive e trabalha o património vitivinícola.

Horário: sábado, das 12h às 21h; domingo, das 12h às 20h.

Bilhetes a 3€ (simples) e 6€ (inclui copo e 2€ de desconto em compras de vinho)

Foto Isabel Oliveira

"Ver com Outros Olhos"

Lisboa - Fundação Calouste Gulbenkian

Até 12 de Novembro

O ponto de partida para esta exposição é a convicção de que "uma pessoa cega também pode fotografar". Em Ver com Outros Olhos, estão reunidas seis dezenas de imagens captadas por pessoas cegas ou com baixa visão, que expressam a sensibilidade artística na deficiência visual, no âmbito de um projecto de inclusão desenvolvido pelo Movimento de Expressão Fotográfica. Mais do que retratos sobre a cegueira, todas elas contam histórias pessoais, onde também entram os sonhos, os medos, a memória e a liberdade. Como a de Igílcia Andrade, que se mostra de venda nos olhos e máquina na mão; a de Júlia Silvestre, que regressou ao tempo em que trabalhava na aviação; a de José Sobreira, centrada na vida dos filhos e na que ficou depois de os perder; ou a de Isabel Oliveira, que gostava de ter olhos de gato "para ver bem de dia e também de noite". Cada fotografia é acompanhada de um sensor táctil, em alto-relevo, para que possa ser vista por deficientes visuais.

Horário: todos os dias (excepto terça), das 10h às 18h.

Grátis

PUB

Foto Nelson Garrido

Pelas linhas do jazz

Lisboa - Centro Cultural de Belém, Centro de Congressos e Reuniões

De 23 de Outubro a 27 de Novembro

Dos vários estilos aos instrumentos, passando pelos intérpretes e pela história da linguagem musical onde a improvisação tem sempre lugar. A História do Jazz é contada num ciclo de seis sessões audiovisuais, de 90 minutos cada, por José Duarte, especialista, divulgador e amante do género. É também o autor do célebre programa de rádio Cinco Minutos de Jazz que, com mais de meio século de emissão "no ar", tem a medalha de antiguidade/longevidade da rádio portuguesa.

Horário: terça, às 18h30.

Bilhetes a 5€ (sessão) e 24€ (ciclo de seis sessões)

Foto "Amoureux de Ma Femme"

Cinema à francesa

Porto - Teatro Rivoli e Alliance Française

De 23 a 28 de Outubro

Viana do Castelo - Teatro Sá de Miranda

De 24 a 26 de Outubro

Depois de Lisboa, Almada, Aveiro e Coimbra, a 19.ª Festa do Cinema Francês chega ao Porto e a Viana do Castelo. Em cartaz, para dar a conhecer a diversidade da produção cinematográfica gaulesa, estão antestreias, masterclasses da associação ACID, cinema de animação, a retrospectiva de Henri-Georges Clouzot e um ciclo dedicado a Jean-Paul Rappeneau, o veterano realizador francês que tem lugar na cadeira de padrinho desta edição. Nos Batailles (Guillaume Senez), Amoureux de Ma Femme (Daniel Auteuil), Les Confins Du Monde (Guillaume Nicloux), Au Poste! (Quentin Dupieux) e Diane A Les Épaules (Fabien Gorgeart) são alguns dos títulos em cena na cidade Invicta. À tela vianense chegam Le Vent Tourne (Bettina Oberli) e Sofia (Meryem Benm’Barek), entre outros. A festa continua até 11 de Novembro, com passagem por Faro, Beja, Leiria, Seixal e Setúbal.

Bilhetes de 1€ a 3,50€ (Porto) e a 5€ (Viana do Castelo)

Foto Adriano Miranda

Cicatrizes com esperança

Viseu - Quinta da Cruz

Até 30 de Dezembro

O dia 15 de Outubro de 2017 ficou gravado na história dos incêndios em Portugal, com cerca de 500 focos que alastraram e devastaram vários concelhos das regiões Norte e Centro. Durante um ano, a contar dessa data, os fotojornalistas Adriano Miranda (PÚBLICO) e Nuno André Ferreira (Lusa) foram captando imagens da tragédia dos incêndios, das suas cinzas, do seu alcance. Agora, na exposição Dever de Memória - Da Infâmia à Esperança, mostram uma selecção de mais de 70 fotografias que funcionam simultaneamente como uma homenagem às vítimas e um alerta geral. São complementadas por textos de cinco jornalistas que também acompanharam o momento e o rescaldo: Sandra Ferreira, Luís Oliveira, Tiago Vergílio Pereira, Patrícia Carvalho e Paulo Moura.

Horário: terça, das 14h às 18h; quarta a domingo, das 10h às 13h e das 14h às 18h.

Grátis

Foto Manuel Roberto

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O pai dos festivais

Santarém - Casa do Campino

De 26 de Outubro a 4 de Novembro

Há quem diga que este é o pai dos festivais. É o maior evento gastronómico do país e tem por hábito convocar todas as regiões (ilhas incluídas). Falamos do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, que dedica a 38.ª edição ao "tão típico e transversal" azeite. Para o representar e dar a provar estão produtores de Mirandela, Moura, Marvão, Castelo Branco e Açores. Além da ementa central, com tasquinhas de produtos regionais, vinhos e doçaria, provas, harmonizações, aulas de cozinha, artesanato e música, há pratos especiais: quatro banquetes (ou "experiências gastronómicas inesquecíveis") assinados pelos chefes distinguidos com estrelas Michelin Tiago Bonito, Vítor Matos e Joachim Koerper, e Rodrigo Castelo (respectivamente dias 26 e 27 de Outubro, 2 e 3 de Novembro). Mas há mais: ao dispor dos visitantes estão cinco visitas guiadas temáticas (e gratuitas) ao património da cidade, ou não fosse o lema do festival Descobrir Santarém enquanto Prova Portugal.

Horário: todos os dias, das 12h às 24h (até às 16h no último dia).

Bilhetes a 2€ (excepto banquetes, 50€). Entrada livre até às 17h nos dias 29, 30 e 31 de Outubro e 2 de Novembro.

PUB