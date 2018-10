Bem-vindos a bordo: Aveiro vai ter um restaurante flutuante

Tem 25 metros de comprimento, navega, mas a sua missão passará por ficar sempre amarrado ao cais. Falamos do Laguna, o restaurante flutuante que, em breve, irá ser instalado no Canal das Pirâmides, bem no centro da cidade de Aveiro – junto à eclusa.

A Câmara Municipal de Aveiro acaba de aprovar o projecto e autorizar a instalação da infra-estrutura flutuante, bem como da estrutura de apoio e atracação, embarque e desembarque. No prazo de dois meses, tudo deverá já estar concluído e prestes a abrir ao público.

O restaurante Laguna surge pelas mãos da empresa Ideias Salgadas, Lda., ligada a outras unidades de restauração em funcionamento na cidade, bem como aos passeios de moliceiro e a outros produtos turísticos.

Contactados pela Fugas, os seus responsáveis escusam-se, para já, a adiantar mais pormenores sobre a unidade de restauração e bebidas flutuante. O único detalhe que já tinha sido anunciado anteriormente é que assentará num conceito de cervejaria-marisqueira.

Conhecida é também já a imagem exterior do Laguna, uma vez que a estrutura foi construída nos estaleiros da Navalria (do grupo Martifer) e esteve durante algum tempo no canal da ria que dá acesso ao centro da cidade de Aveiro. As imagens foram sendo divulgadas nas redes sociais e há já um ano que a cidade aguardava pelo anúncio deste investimento.

O presidente da autarquia aveirense, Ribau Esteves, reconhece que o processo de licenciamento “não foi fácil” e obrigou a “uma aprendizagem”. “Nunca tínhamos feito nada similar”, acrescenta, manifestando a convicção de que se trata de “um excelente projecto”. “É mais uma oferta diferenciadora do território e estamos muito felizes por ter aqui este projecto”, remata.

