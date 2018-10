Luka Jovic marca cinco na goleada do Eintracht

Há muito que Luka Jovic tem vindo a entusiasmar os adeptos e os dirigentes do Eintracht Frankfurt, ao ponto de o clube já ter assumido a vontade de exercer a opção de compra sobre o passe do sérvio que está emprestado pelo Benfica. A exibição que o avançado rubricou na noite desta sexta-feira terá contribuído ainda mais para esse desiderato: cinco golos (sim, cinco!) na goleada sobre o Fortuna Dusseldorf (7-1), no arranque da 8.ª jornada da Bundesliga.

Foi Sebastian Haller quem abriu o marcador, aos 20', abrindo caminho ao recital de Jovic. O internacional sérvio fez o 2-0 seis minutos depois, com um grande pontapé de primeira, e duplicou o registo antes do intervalo.

Numa espécie de réplica do primeiro tempo, Haller voltou a marcar no arranque da segunda parte, aos 50', com Luka Jovic a "responder", desta vez, com um hat-trick. Marcou aos 55', 69' e 72', fechou a contagem (o golo de honra do Fortuna foi apontado aos 53') e isolou-se no comando da lista de goleadores do campeonato, com sete golos.

Com este triunfo, o Eintracht Frankfurt salta provisoriamente para o sexto lugar, com 13 pontos, enquanto o Fortuna Dusseldorf vai manter a última posição da classificação. Quanto a Jovic, entra numa galeria restrita: tornou-se no 15.º jogador a fazer cinco golos num jogo na história da Bundesliga e no primeiro de sempre a consegui-lo pelo Eintracht Frankfurt. Na verdade, só Dieter Müller conseguiu um registo melhor em 90 minutos, ao marcar por seis vezes no 7-2 imposto pelo Colónia ao Werder Bremen, em 1977.

