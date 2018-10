João Sousa dilata vantagem de Portugal na Taça Davis

O tenista João Sousa venceu nesta sexta-feira o segundo encontro de singulares e deu a Portugal o segundo ponto na eliminatória contra a África do Sul, referente à segunda ronda do play-off da zona Europa/África da Taça Davis.

O vimaranense e 44.º do ranking ATP venceu Nicolaas Scholtz (501.º ATP) em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 7 minutos, nos courts de terra batida do Club Internacional Foot-Ball, em Lisboa.

Depois do triunfo de Pedro Sousa ante o jovem Lloyd Harris, de 21 anos, João Sousa garantiu o segundo ponto para a selecção nacional que está a lutar pela manutenção no Grupo I e o acesso ao qualifying para o Grupo Mundial, que irá disputar-se em Fevereiro de 2019.

No sábado, o confronto entre Portugal e África do Sul prossegue com um encontro de pares, a partir das 10h30, logo seguido de dois encontros de singulares.

