Final do Europeu feminino de hóquei retomada a 1 de Novembro

Está encontrada uma data para fechar o livro do Campeonato da Europa de hóquei em patins feminino. A proposta feita pela Federação de Patinagem de Portugal foi aceite pelas partes e o Portugal-Espanha vai ser retomado no dia 1 de Novembro, novamente no pavilhão da Mealhada.

O recinto no qual decorria a final do torneio foi uma das muitas "vítimas" da tempestade Leslie. Na noite do passado sábado, o encontro decisivo do Europeu foi interrompido a 2m07s do final, por força de uma quebra de energia. Cerca de três quartos de hora depois foi retomado, mas apenas por breves segundos, até ser definitivamente interrompido com 1m45s para jogar, numa altura em que se registavam também danos na cobertura do pavilhão.

PUB

Portugal, que precisa impreterivelmente de vencer o encontro para se sagrar campeão (a Espanha basta um empate, tendo em conta o formato do torneio), perde por 2-3 (golos de Marlene Sousa e Renata Balonas) e tentará dar a volta ao texto no pouco tempo disponível.

PUB

A World Skate Europe já tinha pedido às federações que acordassem uma nova data para a partida, tendo a escolha recaído obre o próximo dia 1 de Novembro definido, feriado quer em Portugal, quer em Espanha.

PUB

PUB