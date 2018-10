Dave Matthews Band regressa a Portugal em Abril

Dave Matthews Band regressa a Portugal a 6 de Abril de 2019 para um concerto no Altice Arena, em Lisboa. Na bagagem, a banda traz o nono álbum de estúdio Come Tomorrow, lançado em Junho.

Os bilhetes já estão em pré-venda para os membros do clube de fãs da banda e a venda alarga-se ao público em geral a 27 de Outubro. Os preços variam entre os 42 euros e os 65 euros e trazem um código para o download gratuito do último álbum.

A passagem por Portugal encerra a digressão europeia – a primeira desde 2015 –, que arranca a 6 de Março, em Munique e passará pelo Reino Unido, França, Itália, Holanda e Dinamarca, entre outros países.

Este será o 4.º concerto em Portugal e o terceiro no espaço do Altice Arena. O primeiro foi em 2007, quando ainda se chamava Pavilhão Atlântico. Seguiu-se uma visita ao Optimus Alive, no Passeio Marítimo de Algés, em 2009, e um regresso ao (então chamado) MEO Arena, em 2015.

Come Tomorrow, o trabalho a ser apresentado neste concerto, estreou-se em primeiro lugar na Billboard 200 dos Estados Unidos. Já conta com três singles: Samurai Cop (Oh Joy Begin), That Girl is You e Again and Again.

