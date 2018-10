Sofia Ribeiro ficou conhecida no mundo da música como a teclista dos WE TRUST e dos There Must Be A Place (a banda de André Tentúgal com os Best Youth). A solo, escolheu o nome LINCE para assinar as canções que compõe e interpreta. No Verão de 2017 lançou o EP Drops, cinco faixas onde se incluíam os temas que foram conquistando terreno na Internet desde o ano anterior, nomeadamente Call Me Home e Earth Space. As actuações ao vivo, incluindo nos festivais de verão, têm vindo a reforçar a solidez do projecto, pop eletrónica feita ao piano num registo contemplativo. Esta sexta-feira edita o primeiro álbum, Hold To Gold, que foi apresentado ontem no Porto, no Maus Hábitos; sexta-feira dia 19 será a vez de Lisboa, no Musicbox. Entretanto, nesta quinta-feira, LINCE passa pelo auditório do PÚBLICO para apresentar alguns temas novos e para uma conversa com o jornalista Pedro Esteves.