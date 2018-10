A plataforma Ross é a maior plataforma de gelo do mundo – tem quase a mesma área de Espanha. O vento que sopra pelas suas dunas de neve, na Antárctida, faz com que a superfície do bloco de gelo vibre e produza aquilo que os cientistas descrevem como um conjunto de “tons sísmicos”.

“Ao utilizar sismógrafos sensíveis durante dois anos, descobrimos que a plataforma ‘canta’ quase continuamente”, descrevem os cientistas norte-americanos numa carta publicada esta terça-feira na revista científica Geophysical Research Letters. É ainda referido que “as frequências e outras características deste ‘canto’ mudam consoante as tempestades que alteram as dunas de neve” ou ainda durante fenómenos que resultem no derretimento da superfície gelada. Assim, os cientistas consideram que é útil continuar a acompanhar estes ruídos para monitorizar o estado em que se encontra a plataforma gelada.

A vibração produzida tem uma frequência tão baixa que não é audível pelo ouvido humano, mas um dos autores da carta, o geofísico Julien Chaput, acelerou em 1200 vezes uma das gravações recolhidas, tornando o som reconhecível. Claudia Carvalho Silva