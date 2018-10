Presidente do Turismo do Norte detido por suspeitas de corrupção

O presidente do Turismo do Porto e Norte, Melchior Moreira, foi detido esta quinta-feira pela Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção, o mesmo tendo sucedido com outros dois dirigentes desta entidade e com outros tantos empresários.

De acordo com uma nota informativa da Judiciária, além de corrupção investigam-se neste inquérito os crimes de tráfico de influência e participação económica em negócio. Em causa está “a presumível prática reiterada e continuada da viciação de procedimentos de contratação pública, cujos valores ascendem a vários milhões de euros”.

Os investigadores falam na "existência de um esquema generalizado, mediante a atuação concertada de quadros dirigentes, de viciação fraudulenta de procedimentos concursais e de ajuste directo" destinado a "favorecer grupos de empresas, contratação de recursos humanos e utilização de meios públicos com vista à satisfação de interesses de natureza particular".

O inquérito está a cargo do Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto. Na operação policial desta quinta-feira realizaram-se onze buscas, domiciliárias e não domiciliárias, nas regiões de Porto, Gaia, Matosinhos, Lamego, Viseu e Viana do Castelo, nas quais estiveram envolvidos 50 elementos da Polícia Judiciária, incluindo inspectores, peritos informáticos e peritos financeiros e contabilísticos. Mas tanto Melchior Moreira como quatro funcionários do Turismo do Porto já são arguidos neste processo desde Junho passado, altura em que foram realizadas buscas não só neste organismo como também na SAD do Sporting Clube de Braga e do Vitória Sport Clube de Guimarães e numa câmara municipal.

As buscas aos clubes de futebol terão sido motivadas por patrocínios concedidos ou intermediados pelo Turismo do Porto. A Judiciária baptizou esta operação como Éter, numa referência às propriedades desinfectantes desta substância.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 42 e os 54 anos, vão ser alvo de interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação. Há quatro meses, Melchior Moreira dizia-se de consciência tranquila: "Vou prestar todas as informações e toda a ajuda que me for solicitada, para esclarecer a situação e defender o meu bom nome e da entidade".

