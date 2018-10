Incêndio no bloco operatório do IPO obrigou a evacuação de enfermaria

Um incêndio numa sala de computadores do bloco operatório do IPO do Porto obrigou nesta quinta-feira à evacuação da enfermaria do piso 4, tendo os doentes ali internados sido deslocados para "outras enfermarias e vãos de pisos".

Em declarações à Lusa, o chefe de serviço dos Bombeiros Sapadores do Porto disse que o alerta foi dado cerca das 6h e que quando chegaram ao local já se depararam com muito fumo no piso 4.

"Depois do reconhecimento, percebemos que a sala de computadores do bloco operatório já estava tomada pelo fogo", disse.

Segundo o mesmo responsável, ninguém sofreu ferimentos, porque os doentes já tinham sido todos retirados.

O incêndio foi extinto pelas 7h30.

